O que causa a ereção matinal nos homens ?

Você já parou para observar que alguns parceiros são mais animados pela manhã? Homens de todas as idades já se depararam com o fenômeno da ereção matinal. Este acontecimento involuntário faz parte do ciclo de sono e acontece durante o REM (Rapid Eye Movement, a fase do sono em que sonhamos).

De acordo com pesquisas, nesta fase do sono, o corpo sofre algumas alterações fisiológicas e o cérebro produz quantidades inferiores de um neurotransmissor, a noraepinefrina, que está relacionada com o controle das ereções.

A razão para os homens acordarem com uma ereção, pode estar relacionada com o fato de geralmente acordarmos do sono REM.

E nas mulheres?

Existe também uma versão feminina do fenômeno, que é muito menos discutida. Durante o sono REM, o clitóris incha e a sensibilidade vaginal aumenta, juntamente com a fluidez vaginal.

Outra justificativa é que a ereção matinal pode ocorrer porque a sensação de bexiga cheia estimula nervos que geram um reflexo espinal, o que pode explicar por que a ereção desaparece depois de urinar.