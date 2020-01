Como é um orgasmo feminino? Mulheres descrevem a sensação

O orgasmo feminino, permanece até hoje um fenômeno um tanto quanto “enigmático” até pela ciência. Apesar da repressão cultural da sexualidade feminina e da complexidade dos ciclos hormonais, a mulher é um ser orgástico, e quando se desenvolve consegue atingir altos níveis de prazer no sexo.

Infelizmente, ainda é comum ouvir que muitas mulheres nunca atingiram sequer um orgasmo na vida – ou que não sabem bem dizer se conseguiram ou não chegar lá.

Falta conhecimento sobre as sensações do corpo e de como funciona as etapas da resposta sexual, que são 4: Desejo, excitação, orgasmo e período refratário.

A youtuber Cátia Damasceno, especialista em sexualidade feminina, reuniu relatos de várias mulheres sobre a sensação de cada uma ao ''chegar lá'':

"Sinto como se meu corpo, principalmente a parte do ventre, virilha e pernas se enrijecesse com uma forte tensão, até que sobe uma onda de calor muito grande e um frio na barriga, uma euforia toma conta de mim"

"Sinto como se tivesse morrido e retornado de alguma forma, provavelmente porque após toda aquela tensão e euforia, uma sensação de tranquilidade profunda toma conta de todo meu ser, todos meus músculos relaxam, sinto o corpo solto e palpitações em todo ele. Me entrego para aquele momento”.

“A sensação é maravilhosa, já tive daquelas de tremer a perninha, de se esvair, virar para o lado e dormir, já tive duplo e triplo, sensação de estar fora do próprio corpo, de perder os sentidos dos pensamentos e perguntar onde estou, várias coisas”.

"Sinto vontade de contorcer o corpo, vontade é de gemer muito alto”.

“Eu sinto que meu clitóris está derretendo – mas de um jeito bom!”.

“Parece que você está chacoalhando uma garrafa, que a pressão vai aumentando, aumentando – e aí explode. Depois, eu só quero dormir. Gozar é melhor do que remédio para dormir!”.

“Sentia um arrepio por todo o corpo, como se fosse uma energia que começa pelo clitóris e se estende por toda a região do corpo”.

“Sinto que a energia flui por todo o corpo, parece até que sinto no coração. No ato sexual com penetração, depois do orgasmo eu sinto um choque ao tocar no clitóris que chega a ser ruim, parece que é uma energia muito forte que está lá”

Fonte: Cátia Damasceno