Moda: tipos de decotes para valorizar o colo

Quando o assunto é valorizar o colo e deixar a região ainda mais bonita e atraente, nada melhor do que contar com decotes para valorizar os seios e melhorar o visual.

Para que você possa arrasar no look e aumentar a autoestima, trouxemos os decotes mais indicados para valorizar os seios e alavancar a aparência.

Pronta para saber mais sobre o assunto? Continue sua leitura até o final!

A importância de escolher o look ideal

Com tantos biótipos disponíveis na população brasileira, é incrível poder contar com diversas opções de decotes para valorizar o colo e a região dos ombros.

É claro que nem todos os modelos irão cair bem em todo o corpo, mas basta adequar os looks e se aventurar em meio a diversidade de modelos, estampas e looks disponíveis.

Escolher o look ideal será muito importante para garantir com que a autoestima fique lá em cima, deixando a mulher ainda mais linda e sensual.

Se você não se sente confortável em usar qualquer tipo de decote e há desconforto com a aparência de suas mamas, saiba que é possível contar com algumas opções de tratamentos estéticos para potencializar a beleza da região mas falaremos mais sobre isso à diante.

Os decotes mais indicados para valorizar o colo

Decote canoa

Considerados aqueles que possuem uma linha horizontal, os decotes canoa conferem a ilusão de que os ombros são mais largos.

Eles são ótimos para mulheres que possuem o quadril maior e os ombros pequenos - se tratando de uma verdadeira ilusão de ótica para deixar o corpo mais harmônico.

Decote V

Os decotes em V são um dos modelos mais famosos quando o assunto é valorizar o colo e deixar o busto ainda mais atraente.

A grande vantagem é que esse decote possui caimento para qualquer tipo de seio, podendo ser usado em diferentes profundidades e com variadas combinações de trajes - desde os mais simples até os mais luxuosos.

As mulheres que possuem próteses de silicone nos seios podem utilizar essas peças de forma ainda mais positiva, somando pontos positivos para a sensualidade.

O decote também é uma excelente opção para quem quer contar com um estilo mais causal mesmo com a correria do dia a dia, disfarçando até os ombros largos.

Decote assimétrico ou decote de um ombro só

Tidos como uma tendência mais moderna, não é todo mundo que se aventura para usar um decote assimétrico - mas ele pode ter resultados bastante interessantes para a valorização do colo e demonstração de uma personalidade forte e diferenciada.

Podendo seguir vários tipos de estilos e proporcionar um caimento mais lateral, os decotes assimétricos alongam o colo e pescoço com bastante elegância.

Eles podem ser aproveitados por mulheres com qualquer tamanho de seios, gerando vestimentas mais ousadas até em trajes sociais.

Decote coração



Os decotes em formatos de coração são usados há muito mais tempo do que possamos imaginar - remetendo à épocas e estilos do século XX.

Por esse motivo, não é à toa que eles remetam a um ar mais romântico e elegante.

A grande vantagem é que podem ser usados para valorizar o colo de mulheres com seios grandes, sem ficar nem um pouco vulgar.

Mas como seu caráter é considerado mais sensual (mesmo sem ser vulgar), não é recomendado para todas as atividades diárias como ir ao trabalho, por exemplo.

Decote fenda

Tidos como uma verdadeira evolução dos decotes em V, os decotes tipo fenda são bastante profundos e podem atingir até a região da cintura.

Muito bem-vindos para mulheres que desejam um visual mais alternativo, as fendas possuem um bom caimento, sobretudo em vestidos.

Apesar de alguns modelos poderem ser bem aproveitados até por mulheres com seios maiores, o caimento é muito melhor naquelas com o busto pequeno.

De qualquer maneira, vale a pena experimentar e encontrar um estilo que caia bem de acordo com seu biótipo.

Procedimentos para melhorar as mamas

Mamoplastia de aumento

Conhecida como a cirurgia para a colocação de prótese de silicone , a mamoplastia de aumento é uma das cirurgia mais indicadas para garantir seios com volumes maiores e um visual mais turbinado.

Lipoenxertia nas mamas

A lipoenxertia é responsável por retirar a gordura localizada de locais que atrapalham – sobretudo culotes, costas e abdômen. Após ser tratada, a gordura da própria paciente é inserida nas mamas.

Como resultado final , é possível aumentar o volume dos seios deixando um aspecto mais natural.

Ele é bem-vindo para mulheres que não gostam do formato das mamas com próteses de silicone.

Mastopexia

Ótima para mulheres que já amamentaram ou que sofrem com a flacidez natural - causada pelo processo de envelhecimento, a mastopexia promove o levantamento (lifting) dos seios.

Por meio dessa técnica, o excesso de pele e flacidez do tecido mamário é retirado, somando pontos positivos para a estética da paciente.

Também é possível associar a mastopexia ao silicone, contando com as próteses para deixar as mamas bem estruturadas, modeladas e também aumentar seu volume – caso seja o desejo da paciente.

Considerações finais

Agora que você conferiu os decotes mais indicados para quem quer potencializar o visual do colo e deixá-lo ainda mais bonito, não esqueça de aproveitar os looks para valorizar o que tem de melhor.

É muito importante optar por peças que valorizem seu biotipo, evitando escolher os looks apenas pela moda mas sim pelo que realmente combina com você.



Caso não esteja satisfeita com a aparência do seu colo, conte com todos os benefícios de um procedimento de cirurgia plástica para deixar as mamas mais volumosas, acabar com a flacidez ou dar fim ao seu aspecto caído. Aproveite!

Gostou do conteúdo de hoje sobre os principais tipos de decote para valorizar o colo e os ombros? Comente logo abaixo suas dúvidas estamos prontos para atendê-la!

