Aprenda cinco técnicas de respiração para aliviar o estresse

Entre as mil tarefas do dia-a-dia, trabalho, estudos, filhos, casa, vida social.... Ás vezes você só precisa desacelerar um pouco e respirar.

A respiração é uma ação automática do corpo, mas perceber e controlar ela pode trazer inúmeros benefícios, como controle de ansiedade, melhor sono, redução de dores e sensação de bem-estar. Algumas técnicas são utilizadas por médicos e psicólogos para controle de ansiedade e melhorar o estado emocional do paciente.

Conheça algumas técnicas de respiração que podem lhe ajudar:

Técnica 1 – Respiração alternada

A Respiração das narinas alternada é uma técnica que ajuda a acalmar e concentrar a mente e trazer nossa atenção para o momento presente. Alguns minutos da prática por dia é capaz de liberar a tensão acumulada e a fadiga.

Passo 1 – Feche a narina direita com o polegar e inale o ar pela narina esquerda

Passo 2- Agora feche a narina esquerda com o dedo anular e libere a narina direita para expirar. Então, exale pela narina direita

Passo 3 – Mantenha a narina esquerda bloqueada e inale pela narina direita

Passo 4- Feche a narina direita com o dedo anular e libere a narina esquerda para espirar. Então, exale pela narina esquerda

Passo 5 – repita todo o processo

Técnica 2 – respiração diafragmática ou abdominal

Passo 1 – Sente-se em uma posição confortável, com a coluna ereta, se preferir, pode fazer deitado

Passo 2 – Coloque uma mão sobre o abdômen para sentir o movimento da respiração

Passo 3 – Inspire profundamente pelo nariz, expandindo o abdômen

Passo 4 – Segure o ar nos pulmões por dois tempos

Passo 5 – Agora expire também pelo nariz, soltando todo o ar, esvaziando o pulmão e depois a barriga em 4 tempos

Passo 6 – Repita a respiração

Técnica 3 – Sama Vritti ou “Respiração Igual”

Passo 1 – Inspire pelo nariz para uma contagem de quatro tempos

Passo 2- Agora expire também em uma contagem de quatro tempos, procurando manter sua atenção no ar que sai e entra em suas narinas

Passo 3 – Repita o processo por uns cinco minutos

Passo 4 – Se você se sentir confortável, aumente a contagem para seis ou oito

Técnica 4 – Pranayama Bhramari ou “Respiração da Abelha”

Na prática dessa técnica é comum sua garganta emitir um sim, então, se preferir, faça em um lugar mais tranquilo.

Passo 1 – Sentado com a coluna ereta ou deitado, libere a tensão do corpo e relaxe

Passo 2 – Posicione seus dedos polegares sobre a cartilagem dos ouvidos e os outros dedos sobre os olhos

Passo 3 – Inspire profundamente

Passo 4 – Agora expire bem devagar e pressione os ouvidos com os indicadores, enquanto faz um zumbido alto com as cordas vocais, como um som de abelha

Passo 5 – Repita o processo por 6 ou 7 vezes

Técnica 5 - Respiração baseada em Mindfulness

Esses exercícios respiratórios são orientados à ampliação da consciência e da atenção plena. Um dos exercícios típicos da respiração consciente da meditação de in­sight ou mindfulness leva o participante a se sentar e concentrar sua atenção na experiência da respiração. Se a pessoa se distrai, volta-se novamente para a respiração. “O que o participante aprende é a aceitar, sem julgar, cada distração, sem se deixar comandar por esta”, dizem os psicólogos Luc Vandenberghe e Ana Carolina de Sousa, da Universidade Católica de Goiás.