Quer acabar com a rugas e marcas de expressão? Conheça o botox

As rugas e marcas de expressão, que incomodam muitas mulheres, são amenizadas em consultórios há mais de 25 anos pela toxina botulínica, o famoso botox. De lá para cá, muita gente experimentou o método, que nem sempre teve bons resultados. Muitas adeptas reclamam que ficaram sem expressão durante o efeito da substância e com o rosto artificial. Ao longo do tempo, no entanto, a técnica dos profissionais tem evoluído à procura de resultados mais naturais.

Procedimento estético facial mais realizado no mundo, o botox consiste na aplicação da substância, uma proteína produzida pela bactéria Clostridium Botulinium, nos músculos da face, por meio de injeções. A toxina inibe a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que atua nas sinapses musculares. Com isso, impede a contração muscular. Ela começou a ser usada no tratamento de doenças oftalmológicas nos anos 1960 e com fins estéticos nos anos 1990. Toda a polêmica em torno do botox fez com que fossem criados diversos mitos ao redor do método. A seguir, a cirurgiã-plástica e especialista em cosmiatria, Juliana Sales desfaz algumas crenças populares sobre a toxina botulína e conta novidades da área:

O botox teve muitos avanços ao longo do tempo, melhorando os resultados que não agradavam a todos | Foto: Divulgação

A aplicação tem efeito imediato? Ela dói?

"Não. O resultado da aplicação não é visto na hora. Demora entre três e cinco dias após o procedimento para aparecer, variando de pessoa para pessoa. Quanto à dor, nós geralmente usamos anestésico tópico nos pontos da aplicação. Assim, a dor da 'agulhada' é bem pequena e tolerável.’’





Quanto tempo dura o efeito?

"A duração do resultado vai de 4 a 6 meses, dependendo de diversos fatores, como o produto, a técnica de aplicação e características individuais do paciente."





Há tipos diferentes de botox? Existem tratamentos similares hoje no mercado?

"Existem diversas marcas de toxina botulínica disponíveis. Cada uma apresenta particularidades, mas a ação e finalidade são as mesmas. Há diversos tratamentos para rugas, porém nenhum com a ação semelhante à da toxina botulínica na paralisação muscular."





Depois da aplicação, a pessoa deve evitar massagem no rosto e atividade física?

"Sim. A massagem facial e uso de aparelhos faciais devem ser evitados nas primeiras 24 horas, para que a toxina botulínica não migre. Atividade física e 'cabeça baixa' só estão liberadas após 4 horas da aplicação. Além disso, o efeito pode ter uma duração menor para quem faz mais atividade física devido ao uso da musculatura, que provoca maior degradação do produto."





O botox pode ter outros efeitos além de amenizar as rugas?

''Sim. As sobrancelhas podem ser elevadas com a aplicação da toxina botulínica, a fim de paralisar ou diminuir a contração do músculo. Pode até corrigir assimetrias. Nesse caso, o local de aplicação é na região da testa. Pode ser usada também para enxaqueca, com aplicações na região frontal e nuca, principalmente. O neurologista é o profissional mais adequado para estes casos."

"Outro benefício da toxina botulínica é que ela pode ser aplicada na axila para diminuir o suor. Ela inibe a ação da acetilcolina, um neurotransmissor que regula as glândulas que produzem o suor. Assim, a pessoa que sofre de hiperidrose deixa de suar ou sua menos nessa região."





E para outras funções não estéticas, a toxina também pode ser útil?

"Com certeza. Inclusive, foi com fins terapêuticos que a toxina foi primeiramente usada. A substância pode ser utilizada em doenças oftalmológicas, como estrabismo e blefaroespasmo; na urologia, em casos de bexiga hiperativa; para doenças neutológicas, que apresentem distonias musculares; na odontologia, para melhora do sorriso gengival, bruxismo e alterações da ATM, e por aí vai."





O botox pode ter efeitos colaterais ou a longo prazo?

''Pode ter complicações quando não realizado da forma correta. Como atua na musculatura, é possível que crie assimetrias na face, alteração na altura das sobrancelhas, queda da pálpebra e até alterações na mímica facial, causando desde dificuldade de articular palavras a dificuldades em fechar a boca e deglutição. Não existem relatos ou publicações que mostrem que o uso prolongado traga complicações. É um procedimento seguro, quando feito por profissional capacitado.''





Existe idade certa ou mínima para aplicar botox?

''Eu não diria que existe uma idade ideal, mas o profissional deve ter bom senso. Em alguns casos, pacientes jovens, antes mesmo dos 30, podem iniciar as aplicações para prevenção das rugas causadas pela contração muscular."





O botox pode ser usado de maneira preventiva, então?

''Cada vez mais a medicina evolui para a prevenção e não é diferente quando pensamos em envelhecimento e rejuvenescimento. A toxina botulínica pode ser usada de forma preventiva para evitar que a contração muscular repetida leve à formação de rugas. Desta forma, não é necessário aguardar o aparecimento das marcas para iniciar a aplicação. Ao contrário, pode-se iniciar o uso de forma leve para, ao minimizar a força de contração muscular, prevenir o aparecimento das chamadas 'rugas de expressão'."





Quanto mais cedo você começa, maior a quantidade de produto que vai precisar ao longo dos anos?

''Não, isso é mito. A idade de início não tem nenhuma relação com necessidade de uso de mais ou menos produto no futuro."





O que é o botox em gel?

''O chamado 'botox em gel' é um produto alemão não disponível no Brasil, composto de plantas que teriam uma ação na melhora da rugas, com efeito de algumas horas, sendo aplicado como um creme na face. Não pode ser comparado à toxina botulínica, pois não age paralisando a musculatura e não tem efeito duradouro."





As aplicações de botox são feitas da mesma maneira que eram quando ele surgiu, há mais de 25 anos? O que mudou?

''As técnicas são diferentes conforme o produto utilizado e cada médico também tem suas preferências pessoais. Mas, de forma geral, o que mudou é que todas as técnicas tendem a preservar a naturalidade, evitando o efeito de face congelada e paralisada. A ideia é preservar a movimentação para evitar as rugas, mas mantendo uma elegância e aparência natural. Da mesma forma, evita-se o arqueamento excessivo das sobrancelhas, afinal a toxina botulínica bem feita não deve ser notada.''