Serviços de beleza por assinatura chegam a Manaus

Manaus (AM)- Imagine experienciar uma nova forma de consumir serviços de beleza com conforto e comodidade com ‘tudo incluso’. Manaus vai ganhar uma nova opção de serviço exclusivo e inédito de beleza por assinatura.

Trata-se da Makeup4All Experience loja física que será lançada nesta sexta-feira (31), às 19h, e contará com desfiles, maquiagem, beleza, bem-estar e moda.

O evento será na Loja Degradê, localizada na Av. João Valério, 16, bairro São Geraldo.

Serviços incluem maquiagem, corte, manicure, pedicure, massagem e outros.

Com a proposta de oferecer o serviço ‘all inclusive’ ao mercado de beleza da capital amazonense, a Makeup4All Experience vai disponibilizar aos clientes, por meio de assinatura, serviços como maquiagem feminina e masculina, corte, manicure e pedicure, aplicação de cílios, massagem e quantas vezes o cliente precisar, de acordo com seu pacote.

O empreendimento ainda conta com fotografia, consultoria especializada, massagem relaxante, serviço delivery e bar fitness.

O empreendimento ainda conta com fotografia, consultoria especializada, massagem relaxante, serviço delivery e bar fitness.

A Makeup4All Experience selecionou os melhores profissionais e vai oportunizar aos clientes serviços especializados, produtos, pacote anual com desconto, assinatura mensal, assinatura anual com desconto e plano familiar com desconto. Além de brindes e prêmios aos clientes melhores avaliados.

Tudo isso pode ser agendado pelo Instagram oficial @makeupalleexpecience .

Mais informações pelo email [email protected] e os telefones (92)99200-2908 ou 98137-8304.

