8 dicas para fazer sua maquiagem durar no verão

Na alta temperatura do verão, a tendência é que o suor e transpiração do corpo façam com que sua maquiagem dure menos do que o desejado, e após todo o processo de base, corretivo, pó, blush, contorno... Nenhuma mulher deseja ver seu trabalho desfeito.

Para fazer sua make aguentar o calor e ficar intacta, maquiadores profissionais dão dicas para alcançar esse resultado.

Vale ressaltar que a qualidade dos produtos que você utiliza influenciam muito na permanência da maquiagem na pele, mas existem alguns truques e técnicas para que sua maquiagem não derreta. Confira:

1 – Preparação de pele

A primeira coisa que faz qualquer maquiagem durar mais tempo é quando é aplicada na pele limpa! Ou seja, antes de passar base, corretivo e outros produtos, é importante lavar o rosto com sabonete - que precisa ser facial. Além disso, é importante remover os restinhos de alguma make anterior com demaquilante. Caso contrário, se você começar a fazer a maquiagem na pele suja ou com oleosidade, os produtos não vão ter uma boa fixação.

2 - Hidratação, sim!

Em seguida, vem o uso de hidratante. A hidratação é muito importante para deixar sua pele saudável, seja ela normal, seca ou mesmo oleosa.

A pele oleosa necessita, sim, de hidratação, pois o excesso de oleosidade não significa que a pele está hidratada. É possível ter uma pele oleosa e ressecada! Ou pior: criar o efeito "rebote", porque ao tirar todo o óleo utilizando somente produtos adstringentes e não fornecendo nenhuma hidratação, a pele fica com "sede" e tende a produzir ainda mais óleo para tentar voltar ao seu equilíbrio.

Por isso, hidrate diariamente com produtos apropriados. O ideal é que a textura seja leve, então procure por produtos em gel ou séruns, pois são absorvidos rapidamente pela pele. É importante também que não haja ativos gordurosos na composição, como o ácido hialurônico.

3 - Use um primer facial

O primer é um dos grandes segredos de uma make duradoura! O produto é como se fosse uma base incolor que reduz poros, atenua linhas de expressão, deixa a pele oleosa mais sequinha e uniformiza o tom da pele. Tudo isso para garantir que base, corretivo e outros produtos de make sejam aplicados na pele lisinha, o que aumenta a durabilidade deles. Aplique na pele limpa e espere alguns minutinhos para o produto secar por completo.

4 - Aplique a base com um pincel

Você aplica a base de maquiagem com pincel ou esponja de make? Se você aplica com esponja, é capaz de a sua make durar menos tempo, já que o acessório "suga" o produto. Se você pretende fazer uma cobertura melhor e mais duradoura, a dica é aplicar a base e até mesmo o corretivo com um pincel duo-fibra, que tem as cerdas mais firmes.

5 - Saiba aplicar o corretivo do jeito certo

Se você aplica o corretivo nas olheiras ou nas marquinhas do rosto e sente que o produto sai em poucas horas, o modo de aplicação pode não estar certo: a maneira correta de aplicar o corretivo é dando batidinhas leves sobre a pele, em vez de "arrastar" o produto no rosto. Ao dar batidinhas com as pontas dos dedos ou com uma esponjinha pequena, o produto fixa melhor sobre a pele.

6 - Não use muito pó

Você pode, e deve passar um pó para selar a maquiagem, principalmente na Zona T (testa, nariz e queixo - áreas que tendem ser mais oleosas). Porém, outro grande mito é o de que quem tem pele oleosa deve passar pó seguidamente para retirar a oleosidade que vai aparecendo ao longo do dia. Não se engane: isso pode fazer com que a make comece a craquelar. Para evitar que isso aconteça, a melhor alternativa é retirar a oleosidade com um papelzinho (sem esfregar, apenas pressionando-o levemente contra a pele). Na necessidade de passar mais produto, dê preferência para os pós soltos e bem fininhos, que tendem a acumular menos.

7 - Aplique o blush com um pincel de cerdas firmes

Se o efeito do blush não dura o tempo que você gostaria, experimente aplicar o produto com um pincel de cerdas mais firmes, em vez do pincel tradicional do blush, que costuma ser mais leve. O peso das cerdas vai fazer com que o produto "agarre" melhor na pele. Outro truque é aplicar o blush com batidinhas, em vez de arrastá-lo sobre as maçãs do rosto.

8 - Use um fixador de maquiagem

Um fixador de maquiagem também pode ajudar a prolongar a fixação! O produto deve ser aplicado por último, com a maquiagem já pronta. A versão mais clássica (e também mais prática) de fixador é a spray, mas também existem os fixadores em pó.