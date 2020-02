10 dicas rápidas de beleza que toda mulher deveria conhecer

Com a correria do dia a dia, às vezes fica difícil separar um tempinho para cuidar da aparência, mas existem alguns truques que são simples, mas que podem ajudar você e facilitar sua vida com alguns cuidados rápidos.

Essas ideias são muito úteis para as mulheres, mas até mesmo os homens podem usufruir de algumas delas. Confira:

1. Você tem as axilas escuras? Uma mistura de bicarbonato de sódio e limão pode resolver o problema! A combinação dos dois ingredientes clareia a região instantaneamente.

2. Para recuperar sua esponja de maquiagem encardida, tente colocar ela no microondas em uma solução de sabão e descubra qual era sua cor original.

3. Para ter uma boca mais carnuda sem procedimentos estéticos, aplique um tom claro no meio dos lábios e depois passe um tom mais escuro por cima.

4. Não jogue fora seu pincel de um rímel que acabou. Lave-o e use-o para pentear suas sobrancelhas.

5. Faça uma mistura com o óleo de coco e aloe vera para reduzir as estrias.

6. Olheiras e inchaço nos olhos? Coloque uma colher no congelador, após 5 minutos retire-a e aplique nas pálpebras e na região das olheiras para amenizá-las.

7. Sapatos com cheiro desagradável? Prepare pequenos saquinhos contendo bicarbonato de sódio e coloque-os no calçado para evitar mal cheiros.

8. Precisa lacear o sapato novo? Vista uma meia grossa, calce o sapato e passe o secador com ar quente sobre eles.

9. Passe esmalte incolor na parte interna de seus anéis, assim eles não perderam a cor e nem mancham seus dedos.

10. Passe um lápis de olho branco na linha d’água para um olhar mais aberto. Ele te deixa com uma aparência mais acordada e tira o ar de cansaço.