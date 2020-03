Gravidez depois dos 40: dilemas e vantagens de gestar mais tarde

Os fios brancos nos cabelos de Ana Soares, de 40 anos, podem contrastar com a barriga de sete meses de gravidez para alguns de seus quase 80 mil seguidores no Instagram. Mas para ela são a coisa mais natural do mundo e representam uma fase mais leve de sua vida. “A maternidade não era uma questão para mim, nunca foi um sonho. Acabou sendo a consequência de eu estar em um momento em que me conheço melhor”, diz a consultora de estilo.

Ana foi casada por 15 anos e, nesse tempo, não sentia a necessidade de ter filhos, mas com um novo relacionamento, a vontade veio. “Depois da separação, passei por um processo de autoconhecimento e redescoberta. Com o Igor (seu marido, de 32 anos), já falávamos sobre filhos no começo do namoro. Resolvemos tentar e no início me cobrei um pouco. Mas depois relaxei e deixei as coisas acontecerem.” Quando anunciou a gravidez na internet, no entanto, recebeu comentários desagradáveis: “As pessoas vinham me fazer perguntas íntimas nas mensagens privadas. A principal busca com meu nome no Google passou a ser a minha idade. Envelhecer não é fácil. Já te colocam numa caixinha”, conta.

Em 2017, foram quase 84 mil gestantes no Brasil na fase dos ‘enta’, o equivalente a 3% das grávidas, segundo estatísticas do DataSUS. A porcentagem ainda é pequena, mas tem crescido a cada ano. Enquanto o número de mulheres que viram mães entre 20 e 24 anos caiu 6% nas últimas duas décadas, o de grávidas com mais de 40 cresceu 1% no mesmo período. Para a historiadora e socióloga Flávia Lages, a escolha geralmente está relacionada ao trabalho: “Os padrões do mercado não são pensados para mulheres e, para se enquadrar, elas vão adiando a decisão de ter filhos. Ainda hoje não é raro que elas sejam questionadas em entrevistas sobre como vão trabalhar e cuidar das crianças. Perguntas que não são feitas aos pais”. A professora destaca que, em um país onde é prevalente a gravidez na adolescência, ter filhos mais tarde é um privilégio: “Adiar a gestação em parte é uma escolha da mulher e, em parte, uma imposição social desse padrão masculino do mercado de trabalho”, reflete.

Ana conseguiu engravidar espontaneamente, mas nem sempre isso é possível. O médico Paulo Gallo, especialista em reprodução assistida no Vida — Centro de Fertilidade, explica que a mulher nasce com um número predeterminado de óvulos, que vão sendo consumidos com o tempo: “Além de diminuírem em quantidade, os óvulos também vão perdendo qualidade com a idade. Isso reduz as chances de gravidez, aumenta as de aborto e traz um maior risco de doenças cromossômicas para a criança, como a Síndrome de Down”.

A partir dos 42 anos, a probabilidade de gravidez por fertilização in vitro (FIV) é de apenas 5%, segundo Paulo Gallo, contra 60% na casa dos 30. Além disso, alguns problemas que podem dificultar a gestação, como miomas, cistos de ovário e endometriose, são mais frequentes em mulheres mais velhas. Mesmo assim, o médico conta que já teve grávidas sem intercorrência com mais de 50 anos.

A atriz e roteirista Alessandra Colasanti, de 45 anos, já havia sido casada, mas a decisão de ter filhos era sempre adiada por questões de trabalho e ela tinha dúvidas se desejava, de fato, ser mãe. Aos 40, solteira, e sem nenhuma vontade de embarcar em uma produção independente, procurou uma clínica de reprodução assistida e pensou em congelar óvulos: “Mas, no fim, não quis. As chances caíam muito com a idade. Achei tudo muito artificial. Acabei deixando rolar”, lembra. “Anos depois, conheci o Lucas (atual marido, de 23 anos) e aconteceu”, conta.

Na primeira consulta com o ginecologista depois que fez o teste de gravidez, estranhou quando a cesariana foi posta como obrigatoriedade. “Pesquisei mais e outra médica disse que ter mais de 40 não me impedia de fazer um parto humanizado”, explica Alessandra, que exibe com carinho os macacões do futuro filho, primeiro neto de seus pais, os escritores Marina Colasanti e Affonso Romano de Sant’Anna. “Ao mesmo tempo que é uma bênção, a gestação nessa idade também tem um estigma. Acho que todo mundo sabe que as mulheres estão sendo mães mais tarde, mas parece que a assimilação social disso ainda é lenta. Fala-se muito nos riscos e há uma carga de culpa em cima da mulher”, afirma. A atriz ressalta que a mulher de 40 anos de hoje é diferente da de duas décadas atrás: “Falam que a mãe mais velha não tem pique para acompanhar a criança. Não me sinto assim. Tenho uma rotina saudável, me sinto jovem e com disposição”, diz, radiante com a barriga de cinco meses.