Manaus Tech Hub apresenta Mulheres Inovadoras e Finep Startups

Manaus - A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) irá divulgar em Manaus dois editais que fomentam o empreendedorismo e estão com as inscrições abertas: o programa Mulheres Inovadoras e o Finep Startups.

O evento será no dia 04 de março, das 14h às 17h, no Manaus Tech Hub, quando a Finep apresentará os detalhes dos dois editais ao público interessado em empreender.

O edital Mulheres Inovadoras oferece oportunidades voltadas especificamente a mulheres que desejam empreender e promover a diversidade no ecossistema brasileiro de startups. Isto inclui o Prêmio Mulheres Inovadoras, que contemplará até 20 startups para um processo de aceleração e até cinco startups para recebimento de uma premiação de R$ 100 mil.

Já o Finep Startups busca alavancar empresas de base tecnológica em fase final de desenvolvimento de produto ou que precisem ganhar escala de produção, com viabilidade comercial comprovada.

O valor do investimento deste edital poderá chegar até R$ 1.2 milhão em cada uma das empresas selecionadas, um aumento de 20% em relação ao investimento máximo das edições anteriores.

Durante o evento, serão apresentados os detalhes dos dois editais e o período para envio das propostas. Para se inscrever e participar do lançamento destes editais, os interessados precisam acessar o link https://www.sympla.com.br/lancamento-dos-editais-mulheres-inovadoras-e-finep-startups__801447

SOBRE O MANAUS TECH HUB

O Manaus Tech Hub é um espaço que tem por objetivo promover o desenvolvimento e o crescimento de startups na Amazônia, com inovação aberta e oportunidades em novos projetos, conectando empresas do Polo Industrial de Manaus, governos e empreendedores.

Trata-se de uma iniciativa do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia com o propósito de contribuir com o ecossistema de inovação da região.