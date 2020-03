Academia oferece aula de autodefesa para mulheres nesse domingo (8)

Manaus (AM) - No Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8), a partir das 8h da manhã, a Academia Krav Maga Amazônia realizará uma aula especialmente voltada ao público feminino. O objetivo é mostrar que a defesa pessoal é eficiente na segurança das mulheres em qualquer situação, mesmo contra agressores maiores ou mais fortes.

Segundo o instrutor Monteiro Souza, responsável pelo centro de treinamento centros de treinamento da modalidade em Manaus, o número de mulheres que procuram o Krav Maga tem crescido, como forma de se sentirem mais seguras.

As mulheres que tiverem interesse em garantir o certificado e a camisa especial do evento podem investir o valor de R$ 45. A aula tem duração de três horas contando com aquecimento e ensino de três técnicas de defesa pessoal.

Krav Maga é defesa pessoal, não esporte

A técnica foi criada na década de 40 por um homem chamado Imi Lichtenfeld, que buscou nos movimentos naturais do corpo humano, na física, matemática e anatomia humana, movimentos simples e rápidos que visam os pontos sensíveis e vitais do corpo do agressor, como olhos, nariz, garganta, região genital, etc.

Dessa maneira, se elimina a necessidade de uso da força bruta e se consegue igualar o forte e o fraco, o grande e o pequeno. O Krav Maga também desenvolve o controle das emoções e de nossas reações. Dessa forma, quando uma agressão ocorre e é necessário tomar uma atitude sob tensão e medo, o Krav Maga fornece suporte mental e técnico.

Serviço: Aula especial de Krav Maga em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Data: 08/03

Horário: 8h às 11h

Local: Academia Krav Maga Amazonia, no Círculo Militar de Manaus (Cirmman). R. São Pedro, bairro São Jorge

Para mais informações (92) 98427-3742