Gordura localizada te incomoda? Dermatologista das famosas dá dicas

Em uma sala de estar com vista para a Lagoa da Tijuca e decorada com peças como a poltrona Xibô de Sergio Rodrigues e a mesa lateral Graves, do StudioBola feita com azulejos de Athos Bulcão, começa a experiência da clínica de beleza Skinlux. O clima de relaxamento e aconchego em nada lembra a espera de um consultório médico. O espaço, inaugurado há seis meses, é comandado pela dermatologista Daniela Alvarenga, que logo avisa:

''A prevenção é no que eu acredito. Não gosto de exagero, de mexer com volume. Quanto mais natural, mais bonito'', garante ela, que é sócia da apresentadora Ana Furtado na nova clínica. ''Nos conhecemos na relação médica-paciente, viramos amigas e, agora, sócias. Ela, que há 15 anos tem o seu consultório no Leblon, é prova de que a sua convicção dá certo: aos 26, fez o seu primeiro preenchimento (alguns pontinhos na testa) e desde então nunca deixou de fazer interferências suaves e, ao mesmo tempo, jamais permitiu passar do ponto. Aos 43 anos, tem um rosto harmônico: descansado, com uma pele brilhante e, por que não?, rugas de expressão. Dá para dizer o mesmo de Ana Furtado, que há anos se cuida com Daniela. São mulheres, não Barbies''.

Toda a consulta começa com uma conversa demorada e franca. Só depois começam os tratamentos, que levam em conta a análise feita pela médica e as questões do paciente. ''Não sou fazedora de laser e Botox. Vejo as pessoas de maneira global. Acredito nisso. Muitas vezes, mais do que tratamentos estéticos, indico terapia'', conta ela, que tem uma bagagem ampla, que trouxe de experiências na enfermaria da Santa Casa e em emergências e CTIs de hospitais como Miguel Couto, Souza Aguiar e Salgado Filho, além de anos ao lado da dermatologista Luci Magalhães. ''A acne pode ser um problema seriíssimo, por exemplo''.

Os tratamentos oferecidos por Daniela são muitos: dos faciais e corporais aos de nutrição funcional e esportiva, endocrinologia com modulação hormonal, cirurgia plástica, terapia capilar, laboratório do exercício, angiologia e até design de sobrancelhas. Os equipamentos estão todos lá: tem o Fotona 4D, o M22 e o Resur FX. ''Posso aplicar um botox perfeito e ele ser estragado por uma sobrancelha mal feita'', garante Daniela.

Equipe estrelada

Na equipe, estão a nutricionista Andrea Santa Rosa, a cirurgiã Juliana Sales, o hair stylist Ricardo Rodrigues e a consultora de imagem Carla Coutinho. O café tem menu assinado pela chef Monique Gabiatti, com saladinhas, sorbets e que tais. Ao mesmo tempo em que a pessoa é vista como um todo, o espaço físico da clínica também é integrado. Projetado por André Piva, as portas são de correr, transformando vários espaços menores em um grande loft de 240 metros quadrados. Para eventos, como o lançamento do suco que elas criaram em parceria com a Greenpeople, com ingredientes que protegem a pele, a clínica vira um super lounge. ''Não é novidade, mas a alimentação influencia muito a pele. Os tratamentos estéticos precisam ser complementados por cuidados em casa e uma dieta correta. Só assim o corpo assimila os benefícios'', confirma Daniela, que lembra que cuidados caseiros podem fazer grandes diferenças. ''A pele precisa de rotina para ficar bem cuidada''.

Um projeto que Daniela pretende tirar do papel este ano é o Skin Truck, um caminhão itinerante que fará atendimentos em comunidades carentes do Rio. ''Muitas vezes, mudanças simples e acessíveis resolvem questões muito importantes, que chegam a mexer com a autoestima. O foco serão os adolescentes'', comenta ela.

Relação médico-paciente

“Há quem pense só em fazer procedimentos com os aparelhos. Mas a consulta e a confiança são muito importantes para dar ao paciente o tratamento individualizado. Penso que este é o sucesso de um bom serviço.”

Conceito integrado

“Os cuidados de beleza precisam ter como foco principal a saúde. Não adianta cuidar de um e esquecer do outro. Saúde e beleza precisam andar de mãos dadas.”

Filtro Solar associado à rotina de cuidados

"Os filtros com cores substituíram as bases no dia a dia e, assim, conseguiram entrar de vez na vida dos pacientes."

Avaliação tridimensional da face

“O jogo entre volume e forma é fundamental na observação do rosto. Esta equação delicada vai apontar onde preencher de maneira natural.”

Prevenção do envelhecimento

“Quanto mais cedo começamos a cuidar da pele, melhores serão os resultados no futuro. Quando o assunto é pele, é muito melhor prevenir do que remediar.”

Os clássicos

"Vitamina C, ácido glicólico e retinóides são clássicos porque funcionam. Não abro mão.

Produtos da vez

“O resveratrol, os fatores de crescimento e os firmadores com efeito 3D, como o Progeline e o Adipofill, são as apostas do momento. E dão excelentes resultados quando associados aos tratamentos de laser.”

Estímulo e contração de colágeno

“O conceito de laser Inside/Out revolucionou os tratamentos para rejuvenescimento porque permite aplicação interna (na parte de dentro da boca, por exemplo). São excelentes para dar volume e estimular colágeno, que é o responsável pela firmeza e sustentação da pele.”

Criolipólise

“O congelamento da gordura localizada é o que dá melhor resultado atualmente.”

Sobrancelhas bem marcadas

“O design e a cor adequados de sobrancelha valorizam o rosto e levantam o olhar. Não adianta fazer Botox e ter uma sobrancelha mal feita. É preciso haver harmonia.”