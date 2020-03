Adora maquiagem? You tuber fará evento gratuito em Manaus

Manaus - Com a proposta de levar ao público alternativas simples de se auto maquiar e dar dicas de como tornar a atividade rentável, a maquiadora Mayara Oliveira irá ministrar um workshop de maquiagem neste domingo (8), às 16h, no Sumaúma Park Shopping.

O evento, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, será aberto ao público e tem duração de aproximadamente três horas, onde serão abordados conceitos que vão desde o preparo da pele até a finalização da make de maneira eficiente.

Atuando profissionalmente como maquiadora há sete anos, Mayara é também digital influencer e a youtuber pioneira no segmento de maquiagens em Manaus. Com vasta experiência na área, ela também é colaboradora do portal “Pausa para Feminices”.

“É um workshop gratuito e bem completo. Irei dar dicas de como fazer o preparo da pele para receber a maquiagem, o contorno, a iluminação, efeitos de sombras, como por exemplo, as esfumaçadas que deixam a mulher com um olhar bem marcante. Também vamos falar dos tipos de produtos, pincéis e suas funções e, o que é muito importante, a finalização de uma make, levando em conta o clima de Manaus, que precisa de um cuidado especial”, disse Mayara, lembrando que durante o workshop haverá sorteio de brindes aos participantes.

Segue o desafio

Já os fãs da digital influencer Giovanna Quércia também podem se preparar para uma tarde de domingo muito especial. Ela também estará presente no workshop de maquiagem no Sumaúma Park Shopping.

Giovana protagoniza um desafio nas redes sociais para presentear 10 participantes com uma maleta de repleta de produtos de maquiagem da 100% Make. E ainda dá tempo de participar, basta gravar um vídeo criativo fazendo sua própria maquiagem, postar no Instagram e colocar as hastags #makequelevantaodia #desafiodosuma e #diainternacionaldamulher. Os vídeos podem ser publicados até domingo e o resultado sairá na segunda-feira (9).

Serviço

Workshop de Maquiagem com Mayara Oliveira

Quando: Domingo (8), às 16h

Onde: Praça de Alimentação do Sumaúma Park Shopping (Av. Noel Nutels, Cidade Nova)

Entrada: Gratuita

*Com informações da assessoria