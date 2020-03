De serviços gerais a empresária de emagrecimento com três clínicas

No período em que comemoramos o Dia da Mulher, a empresária Thaine Malinowski de 27 anos, festeja a inauguração da sua terceira clínica de emagrecimento, na região Norte do país, a Modelart Manaus, que segue os mesmos padrões de excelência da matriz em Boa Vista (RR) e Rio Branco (AC).

À frente das três unidades, a jovem empresária, filha de uma dona de casa e de um mecânico, revela o segredo sucesso, que a tornou referência na Norte, por eliminar mais três toneladas de gordura de pacientes, em especial mulheres obesos (as) e acima do peso, que sofriam com depressão, ansiedade e baixa autoestima.

A trajetória de sucesso da nortista, inicia aos 14 anos e se assemelha a de muitos brasileiros, que precisam trabalhar cedo para aumentar a renda da família. “Tudo começou a separação dos meus pais. Minha mãe teve depressão por conta da obesidade e não tínhamos condições de nos sustentar. Como filha mais velha, não suportei ver meus três irmãos mais novos, passando por necessidade e decidi procurar emprego. Foi quando surgiu uma vaga para de serviços gerais para limpar uma clínica”, relembra. Neste momento, ela começa a aprender sobre técnicas e procedimentos de emagrecimento e a se familiarizar com o processo e passa a conciliar as duas atividades - de serviços gerais e auxiliar de estética.

Thaine Malinowski possui 25 funcionários | Foto: Divulgação

“Eu não tinha outra solução a não ser vencer na vida. Não poderia ver minha mãe e meus irmão passando necessidade. Por muitas vezes, não tínhamos o que comer ou a nossa única opção era cuscuz. Nossa casa ficava numa região alagada. Nesse período, minha mãe sofreu muito com a separação do meu pai, principalmente, por que ele a desprezava por ela estar acima do peso. E, foi nesse momento, que decidi que era a área de estética em emagrecimento que queria me dedicar. Consegui uma bolsa de estudos na Faculdade Fares (Boa Vista – RR) e decidi fazer diferença na vida de tantas mulheres e homens, que desejam ter um novo estímulo para viver e não sabem por onde começar”, acrescentou.

Hoje, Thaine Malinowski, possui 25 funcionários, incluindo a Modelart em Manaus e garante que planos para inaugurar novas unidades no norte do país. “Eu costumo dizer que não emprego somente 25 pessoas, são 25 famílias, que dependem de mim e do trabalho em conjunto da minha equipe. É maravilhoso poder dar oportunidade a talentos da área de nutrição, estética e enfermagem também em Manaus”, comenta emocionada.

“Da mesma forma que mostro para meus pacientes que existem sabotadores de emagrecimento, costumo dizer que existem sabotadores de sucesso. Talvez, se eu não tivesse dado o passo principal para minha transformação pessoal e profissional lá em 2007, possivelmente não teria essa trajetória linda para compartilhar. Muitas pessoas não vão acreditar em você, no seu potencial e vão colocar pedras e espinhos no seu caminho. Mas, eu sou a prova de que uma pessoa sem qualquer apoio financeiro particular e público, pode, a partir somente de seus talentos e vontade de crescer, mudar de vida e transformar o dia a dia de centenas de pessoas”, concluiu.

Biografia

Thaine é filha da dona de casa Ladi Solange Malinowski | Foto: Divulgação

Thaine Malinowski Lopes, nasceu em Boa Vista (RR), é formada em Enfermagem pela Faculdade Fares, possui duas especializações e mais de 50 cursos de capacitação, além de ter mais de 12 anos de experiência no mercado de trabalho à frente da Clínica de Emagrecimento Modelart.

O empreendimento foi um dos pioneiros na capital roraimense em redução de peso de forma saudável, agregada a uma equipe de profissionais capacitados em diversas áreas. A notoriedade nacional da roraimense, veio a partir do emagrecimento de 16 quilos da ex-BBB Paula Leitte, por meio de protocolos e procedimentos específicos.

No comando da Modelart, localizada na rua Alferes Paulo Saldanha, nº 1037, no bairro São Francisco, em Boa Vista, Thaine já conquistou dois prêmios de destaque empresarial, um deles sendo o “Reconhecimento SEBRAE mulheres de negócios”. Além disso, possui dois reconhecimentos internacionais. Em Manaus, ela atende no endereço Rio Tarauaca, nº 20, no bairro Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus.

Família e vida acadêmica

Thaine é filha da dona de casa Ladi Solange Malinowski e do mecânico Mironaldo Lopes da Silva. É irmã de seis homens. A profissional iniciou e terminou frequentou as escolas Municipal Centenário de Boa Vista, Estadual Vitória Mota Cruz e Estadual Gonçalves Dias. Aos 17 anos, ingressou no curso de Enfermagem da Faculdade Fares e com uma bolsa de 50%, concluiu a graduação. Neste período, conciliava os estudos com atendimentos realizados no quintal de casa.

*Com informações da assessoria