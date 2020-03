Heroínas de farda: mulheres desfazem ideia de ‘sexo frágil’

Mulheres apontam que estão sendo cada vez mais respeitadas e valorizadas, apesar dos preconceitos ainda existirem | Foto: Divulgação e Lucas Silva

Manaus - Neste Dia 8 de Março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para lembrar da luta das mulheres pelos direitos, dentre eles os de poder trabalhar. Isso, porque, até 1962, elas só podiam trabalhar se o marido autorizasse. Passados 58 anos, mulheres ascendem, hoje, a postos antes considerados masculinos. São 63 bombeiras militares no Amazonas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que não especificou quantos homens. Já na Polícia Civil, de acordo com a delegada Lia Gazineu, Gestora do Departamento Pessoal, no final do ano de 2019 o número de servidores era em torno de 2,3 mil, sendo em média 748 mulheres e 1,6 mil homens.



Em um patamar mais amplo, no Brasil, só 26% do efetivo de policiais civis é formado por mulheres, segundo Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No caso de policiais militares, o número cai para 9,8%. A informação foi divulgada pelo Movimento Mulher 360, que promove a igualdade de gênero no campo profissional brasileiro.

Segundo ela, que é especialista na área, um dos maiores desafios das mulheres que atuam nesses postos é lidar com a desigualdade. "As organizações policiais são espaços majoritariamente masculinos em que ainda prevalece a visão de que o papel do policial é prender bandido e, consequentemente, que essa é uma função eminentemente masculina. Para o trabalho na rua, o senso comum vai dizer que a mulher não tem a força física necessária. Mesmo assumindo que as mulheres, em média, estão em desvantagem em relação à força física masculina – e é importante enfatizar aqui a expressão “em média” – há uma série de outras habilidades tão ou mais importantes para esse tipo de trabalho, relacionadas a capacidades de avaliar cenários e riscos, interagir com a população, tomar decisões e exercer liderança", disse a especialista, em entrevista que pode ser acessada completa aqui.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as mulheres na profissão são treinadas para atuar nos mesmos tipos de ocorrências que os homens. "Não se faz distinção de gênero na atividade de socorro de urgência e emergência, combate a incêndios e demais salvamentos. Assim como os homens, as mulheres também têm suas limitações físicas e isso é compensado com trabalho em equipe", destacou a Instituição, por meio de nota.

Em Manaus, como já reportou o EM TEMPO, algumas mulheres dão a vida para salvar outras. É o caso da Cabo do CBMAM, Meirelane Nogueira. Em entrevista, ela comenta ser apaixonada pela profissão, embora carregue alguns casos de preconceito. "Quando eu ia para a ocorrência de incêndio, perguntavam, às vezes 'só vieram vocês duas? Não veio nenhum homem?’, conta a profissional. A matéria completa pode ser lida aqui.

Meirelane Nogueira, Cabo do CBMAM | Foto: Divulgação

"Lugar de mulher é onde ela quiser"

A fala é da novadelegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz. A profissional é a primeira mulher da história do cargo e assumiu a posição em fevereiro deste ano. Ela já tem quase 20 anos na polícia e diz ter recebido o convite para chefia-la "com muita emoção e compromisso".

A delegada elogia as mulheres profissionais da área da segurança e diz que o trabalho de policial é muito honroso. "Como ponto positivo, entendo que podemos ver imediatamente o resultado do nosso trabalho nos olhos de quem ajudamos, ou seja, a sociedade. Se você me perguntar pontos negativos, eu, Emília, não enxergo, mas entendo que ser policial é ser abnegado. Além disso, ponto ruim ou não, precisamos entender que não temos horário. Somos servidores públicos 24 horas por dia", afirma a titular da Polícia Civil.

Delegada Emília Ferraz | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Ao pensar preconceitos no ramo da segurança, a delegada diz não recordar de qualquer caso. Pelo contrário, que é muito bem tratada e respeitada em decorrência do seu trabalho, "prestado com seriedade e compromisso". Ela também já foi presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Amazonas, e diz que tampouco nesta época ouviu qualquer queixa de preconceito contra delegadas.

"As mulheres têm uma sensibilidade muito grande em ouvir o que afeta cada vítima que nos procura, e isso ajuda no nosso ofício. Portanto, se você, mulher, tem o sonho de ingressar na profissão, eu digo: estude, trabalhe e seja forte, porque lugar de mulher é onde ela quiser", comenta a profissional.

Tenente por amor

Hoje, Tenente, Adriana é a comandante da 'Ronda Maria da Penha', que atende casos de violência contra a mulher, em Manaus | Foto: Lucas Silva

Quem também se encontrou na área foi a oficial da Polícia Militar, Adriane Oliveira, de 35 anos. Ela ingressou na PM ainda com 19 anos, após realizar o concurso para soldado por convite de um amigo. "Eu passei, fiz a formação e gostei imediatamente da área", conta.



Hoje, Tenente, Adriana é a comandante da 'Ronda Maria da Penha', que atende casos de violência contra a mulher, em Manaus. Ela destaca que ser mulher na profissão ajuda bastante. "Nós [mulheres] já temos uma essência de busca pela perfeição e fazemos tudo com muita dedicação, amor e harmonia. Isso reflete no trabalho", comenta ela.

A oficial diz que costuma ser muito bem recebida por policiais | Foto: Lucas Silva

A oficial diz que costuma ser muito bem recebida por policiais, estudantes nas escolas e cidadãos. "Trabalho atualmente com mulheres vítimas de violência doméstica e eu ouço muitas falas fortes. Que eu salvei a vida delas, que por minha causa elas quebraram um ciclo da violência. Além disso, quando dou palestra nas escolas, algumas meninas vêm até mim e dizem que querem ser policiais, que sou inspiração. Até pedem autógrafo. Fico muito feliz com esse retorno", afirma Adriana.



Apesar de quase sempre ser respeitada, a profissional diz acumular alguns casos de preconceito por ser mulher. "Preconceito, olhares diferentes e perguntas indiscretas já aconteceram comigo. Duvidaram do meu cargo, perguntaram como eu tinha sido indicada para comandante de unidade, já que geralmente só são lideradas por homens. Quando isso acontece, eu demonstro logo o conhecimento técnico sem deixar de lado a educação e elegância", conta a Tenente da Polícia Militar.

Para as mulheres que querem ingressar na PM, Adriane diz que a principal dica é estar sempre preparada e nunca parar de estudar. "Coloque muito amor e dedicação no trabalho, porque é isso que precisamos. Ser policial é servir e proteger. Saiba que não é um trabalho fácil, mas serão sempre muito bem-vindas, porque precisamos de mais mulheres na Policia Militar e em outros ambientes de trabalho", finaliza ela.