Saiba como estimular o prazer feminino

O problema é que muitos homens acham que dominam essa técnica, quando na verdade não sabem o que estão fazendo | Foto: Divulgação

Todo mundo sabe que as mulheres demoram mais para chegar ao orgasmo do que os homens, mas quando recebemos sexo oral, o prazer chega de modo muito mais fácil. O problema é que muitos homens acham que dominam essa técnica, quando na verdade não sabem o que estão fazendo, e o que era para ser um momento de prazer, acaba se transformando em frustração. Por isso, hoje eu trouxe dicas de como fazer sexo oral na mulher que podem ajudar você e seu parceiro a desfrutar plenamente dessa prática.

Uma pesquisa realizada em 2014 no estado de São Paulo pela empresa Sex Wipes revelou que 43% dos homens não realiza sexo oral na companheira com frequência. Dos que afirmaram realizar a modalidade com frequência, mais de um terço (35%) revelou sentir nojo durante a prática. Para piorar a situação, as mulheres também não se sentem a vontade para pedir que eles façam nelas. No final das contas, a maioria realmente precisa aprender como fazer sexo oral na mulher.

Dicas de como fazer sexo oral na mulher

Posição

Antes de tudo, o homem deve encontrar uma posição cômoda para que não fique muito cansado. Para que uma mulher tenha um orgasmo, é necessário estimulação constante, ritmo, movimentos com a língua… Ou seja, isso toma tempo. Se ele estiver em uma posição incômoda, pode ficar com dor e interromper o movimento.

Elogios

Um elogio sincero pode fazer toda a diferença. Mas o que isso tem a ver com como fazer sexo oral na mulher? Tudo! Muitas mulheres são tímidas com seu corpo e algumas podem ter vergonha da aparência da sua vagina (culpa dos famosos filmes pornôs). Ainda que a mulher seja a mais atrativa do mundo, ela precisa estar segura do seu próprio corpo. Um elogio nessa hora ajuda, e muito!

Reações

Os homens são pessoas de uma só tarefa. É bem provável que ao se concentrar em como fazer sexo oral na mulher, o mundo se resuma ao que está acontecendo entre as pernas das mulheres e isso não pode acontecer. É preciso observar os nossos gestos e movimentos para saber se estamos gostando do que ele está fazendo, afinal, o nosso corpo dá dicas, não é?

Combinação de línguas e dedos

O nome é sexo oral, mas não é por isso que o homem deverá usar somente a boca. Os dedos podem ser um aliado nessa hora e os homens podem usá-los para estimular, de forma suave, o clitóris. Uma combinação de lambidas, sucção e penetração com os dedos é uma combinação perfeita de como fazer sexo oral na mulher e sem dúvida fará com que ela desfrute ao máximo o momento.

Sem nojo

Se o homem tomou a iniciativa de fazer sexo oral ou aceitou cair literalmente de boca, não pode ficar de mimimi. Alguns homens adoram receber sexo oral, mas têm nojo de fazer o mesmo com a mulher. Se for para fazer de má vontade, é melhor nem começar, porque não há nada mais broxante que um homem com cara de desagrado.

Sem pressa

Lamber e fazer penetrações com a língua de forma apressada faz parecer que o homem quer que tudo acabe rapidamente. As mulheres não funcionam dessa maneira, nós precisamos de tempo e gostamos de desfrutar das sensações que antecedem o orgasmo. Por isso, é necessário muita paciência, o homem pode explorar com a boca os pontos mais sensíveis da vagina e pode utilizar as mãos para estimular outras zonas erógenas como o abdomen, glúteos e seios. Comece devagar, assim o prazer virá gradualmente e sem machucar.

Contato visual

O homem pode escolher alguma posição em que consiga olhar a mulher nos olhos, assim pode manter um contato visual durante o sexo oral. Isso excita e dá a sensação de que ele também está desfrutando do que está acontecendo e não apenas fazendo algo para agradar a parceira.

Criatividade

Na hora H, o homem pode usar gelo para dar uma modificada na temperatura, misturando o frio e o quente do corpo da mulher.

Uma outra dica é usar lâminas de sabor vendidas em sex shops, que deixam uma sensação de gelado na boca e pode ser prazeroso tanto para o homem como para a mulher. E para os mais ousados, pode ser usado chocolate, leite condensado e o que mais a imaginação permitir.

Suavidade

Na hora de usar a boca para estimulação, tudo deve ser feito de forma gentil. Comece com beijos suaves na vulva de forma lenta e com pouca pressão. Então, pode estimular o clitóris com os lábios e chupá-lo suavemente, mas deve ter cuidado para não morder! A língua é um músculo muito forte e se exercer muita pressão, pode estimular com muita força o clitóris da parceira .

Na hora do sexo oral, a língua deve estar relaxada, como se estivesse comendo um sorvete.

Ritmo

A maioria das mulheres sentem mais prazer com uma pressão firme e movimentos repetitivos no clitóris. Mas as vezes, é difícil encontrar o tipo, a pressão e o ritmo da estimulação que as mulheres necessitam. O ideal é perguntar e deixar e, em alguns casos, deixar que ele tome o controle, indicando as melhores direções.

Exploração

O homem não pode se prender apenas ao clitóris. Apesar dele ser essencial ao orgasmo, a vagina é uma grande fonte de exploração e o parceiro pode brincar um pouco nessa região. Aliás, o corpo todo pode ser uma grande fonte de prazer. Algumas mulheres também gostam que os parceiros acariciem seu ânus durante o sexo oral e inclusive ponham um pouco de pressão nele.

O resultado nem sempre é o esperado

O clitóris responde bem aos estímulos conhecidos, porém as reações nem sempre são as esperadas. Por isso, a prática leva a perfeição. As vezes acontece da mulher não ter um orgasmo na primeira vez que o casal faz sexo oral e isso é muito comum. Não existem fórmulas mágicas, o que funciona para uma mulher pode não funcionar para outra. Os dois precisam ir com calma e conversar para saber o que os dois mais gostam, de modo que desfrutem da experiência juntos.