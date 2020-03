Conheça os riscos da depilação íntima total

Manaus – Conhecida no mundo à fora como “brazilian wax”, a depilação íntima total é preferência entre as mulheres brasileiras. No entanto, essa prática tão comum ainda causa dúvidas em relação aos seus impactos para a saúde. Segundo especialistas, a remoção total dos pelos da região íntima não está proibida, mas pode sim, trazer alguns riscos para a saúde.

Segundo a ginecologista Claudia Leitão, a depilação total torna a região genital mais propensa a irritações e vulvovaginites (inflamações na vulva e na vagina), devido aos pequenos cortes feitos na área do púbis, o que facilita a entrada de bactérias.

A profissional explica que os pelos, assim como os do cabelo, funcionam como uma defesa para o organismo, e a depilação total pode comprometer essa proteção. Contudo, ela alerta que existem outros fatores que podem prejudicar a área independente da depilação.

“O uso de tecidos apertados e sintéticos, que abafam a região, bem como a troca inadequada de absorventes e uso de protetores diários, também influenciam em um maior acúmulo de suor na área, favorecendo alergias e infecções vaginais independente da depilação ou falta dela’’, esclarece a ginecologista.

Muitos também acreditam que a depilação está ligada a higiene. Contudo, especialistas concordam que a higiene está ligada à limpeza da área e não a quantidade de pelos. Dessa forma, a região pode estar depilada, mas sem a limpeza adequada, não será mais higiênica que uma região bem cuidada e sem depilação.

Estudos

Uma pesquisa feita em Nice, na França, demonstrou uma possível ligação entre esse tipo de depilação e o aumento de risco de uma doença sexualmente transmissível, o molusco contagioso, causada por um vírus que provoca lesões e tumores na pele. As informações são do Huffington Post.

De acordo com a dermatologista Jessica Krant, de Nova York, a depilação permitiria mais área de contágio para o vírus, seja por meio da relação sexual ou pelo uso de uma toalha em comum. No entanto, a ligação entre uma coisa e outra ainda não é definitiva.

Outro estudo sobre a depilação do púbis foi realizado pela professora da Universidade do Texas, Andrea L. De Maria e outros colegas. Durante a pesquisa, 333 mulheres norte-americanas foram entrevistadas e admitiram ter depilado os pelos pubianos em algum momento da vida.

O resultado foi publicado na revista American Journal of Obstetrics and Gynecology, publicação norte-americana especializada em ginecologia e obstetrícia. De acordo com o estudo, 60% dessas mulheres teve pelo menos um problema de saúde devido à depilação íntima - os mais comuns eram ferimentos na pele e pelos encravados.

Apenas 4% delas procurou um médico ou falou do problema com seu ginecologista, algo que, segundo DeMaria, é importante. A professora não opinou contra nem favor da depilação dos pelos pubianos, mas advertiu que é importante que as pessoas saibam os riscos dos procedimentos e tentem minimizá-los.