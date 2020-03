Mulheres participam de ação 'Seja você. Por você. Pra você', em Manaus

Manaus - Os órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) promovem, até a quinta-feira (12) , a oitava edição da Semana da Mulher. Com o tema “Seja você. Por você. Pra você”, a iniciativa conta com a oferta de serviços gratuitos nas áreas social e de saúde a toda a população. A solenidade de abertura aconteceu nesta terça-feira (10), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, com uma série de homenagens às servidoras do Sistema de Segurança Pública estadual.

Para a delegada-geral, a missão que ela recebeu do governador Wilson Lima reflete o quanto as mulheres têm feito a diferença dentro da Segurança Pública do Amazonas. “Estamos fazendo um trabalho incansável e diário. O importante é a gente mostrar que nós somos capazes e nós temos toda disponibilidade para fazermos um trabalho de maestria para a população”.

O secretário titular da SSP-AM, coronel Louismar Bonates, também reconheceu a importância da valorização da mulher dentro do órgão. “Nós temos que saber a hora de cobrar e a hora de reconhecer. A cobrança no trabalho é importante, e as mulheres desempenham esse trabalho com muita maestria. Em cima disso, isso aqui é um reconhecimento pela competência delas, pela dedicação delas à Segurança Pública do nosso estado”, disse.

A importância da valorização da mulher dentro do órgão | Foto: Roberto Carlos/Secom

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) é uma das parceiras da 8ª Semana da Mulher e oferecerá durante os dias de evento o serviço de emissão de 1ª e 2ª vias do RG, além do atendimento no Ônibus da Mulher. Durante a solenidade de abertura, a secretária Caroline Braz destacou o diferencial da iniciativa.



Serviços

Nesta terça-feira (10), os atendimentos da 8ª Semana da Mulher acontecem no Centro de Convenções Vasco Vasques até as 14h. Na quarta e quinta-feira (11 e 12), a programação passa a acontecer no pátio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) da zona centro-sul, situada na rua Mário Ypiranga Monteiro, conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro. Lá, os atendimentos acontecerão das 8h às 14h.

Serviços de embelezamento com profissionais do Cetam e da Uninorte Manaus | Foto: Roberto Carlos/Secom

Na área da saúde, a iniciativa oferecerá atendimentos com médico clínico geral, psicólogos, pediatras, psiquiatras, além de serviços sociais. Na ocasião, serão distribuídos preservativos para a população e serão realizadas palestras com orientações sobre higiene bucal. As pessoas poderão, ainda, aferir a pressão arterial e realizar testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).



Também serão disponibilizados serviços de embelezamento, como corte de cabelo, limpeza de pele e serviços estéticos com os profissionais do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e Centro Universitário do Norte (Uninorte Manaus).

Além disso, a equipe do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) entregará material educativo com informações sobre veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e realizará palestras sobre educação de trânsito. Nos três dias, uma equipe da Defensoria Pública também auxiliará a população em questões jurídicas.

Diversos serviços ofertados para população pelos órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas | Foto: Roberto Carlos/Secom

Equipes especializadas



O Governo do Amazonas conta com estruturas e equipes especializadas para atuar na defesa dos direitos das mulheres e no combate à violência doméstica. Um exemplo são as três unidades da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) da capital, que promovem tanto ações policiais quanto educativas.

A Polícia Militar também age em defesa das mulheres por meio da Ronda Maria da Penha, criada em 2014. De acordo com a comandante da equipe, a primeiro-tenente Adriane Oliveira, a ronda fiscaliza as medidas protetivas fazendo visitas às vítimas de violência doméstica.

“No ano passado nós realizamos mais de duas mil visitas a 439 mulheres. Neste ano já estamos com 272 mulheres atendidas, todas com sua integridade resguardada. Denunciem. Porque é o silêncio que mata. Só quando a gente ganha voz e faz o registro no Boletim de Ocorrência é que nós saímos da invisibilidade e podemos ter a segurança, o apoio dos outros órgãos do Estado”, afirmou.

Parceiros

A 8ª Semana da Mulher é uma parceria entre a Secretaria de SSP-AM, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Sejusc, Detran-AM, Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Cetam, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam) e Uninorte Manaus.

*Com informações da assessoria