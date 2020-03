Como se proteger de tumores ginecológicos

Manaus – De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca) , tumores ginecológicos, principalmente os do colo do útero, apresentam grande incidência quando comparando com outros tipos de câncer. Apesar dos avanços terapêuticos e mudanças importantes de paradigmas de tratamento, ainda é preciso reconhecer os fatores de risco e atentar-se as prevenções necessárias.

Segundo dados disponibilizados pelo Inca, nos primeiros meses de 2020, 7,4% dos casos de câncer no colo do útero ocorreram no Brasil, sendo o terceiro tipo de câncer mais comum entre o sexo feminino. O primeiro lugar é ocupado pelo câncer de mama feminina, com 29,7% dos casos.

Também no início de 2020, a equipe do Centro de Referência de Tumores Ginecológicos disponibilizou cartilhas sobre tumores do colo do útero, endométrio, ovário e vulva. As informações simples e didáticas abordam temas como fatores de risco e prevenção.

Câncer do colo do útero

O útero tem duas partes: o colo, a região mais baixa e estreita do útero, que liga à vagina, e o corpo, onde se desenvolvem os bebês. O câncer de colo do útero, também chamado câncer cervical, tem início no seu tecido de revestimento e se desenvolve lentamente, com algumas células normais que se tornam précancerosas e, mais tarde, cancerosas.

A infecção por HPV é o mais importante fator de risco. O HPV é uma família com cerca de 140 tipos de vírus, alguns causam verrugas genitais (condiloma) e outros câncer do colo do útero, os chamados HPVs de alto risco. Os vírus são transmitidos sexualmente e o risco de infecção é maior em quem tem início precoce da vida sexual e mantém relações sexuais sem preservativo.

Câncer do colo do útero | Foto: Reprodução/Internet

Outro relevante fator de risco é a infecção por HIV. O vírus da Aids diminui as defesas do organismo e reduz a capacidade dele de combater o vírus e o câncer em seus estágios iniciais. O contágio também ocorre, na maioria das vezes, quando se mantém relações sexuais sem preservativo.

Um fator de risco pouco conhecimento é o fumo. Segundo pesquisas, mulheres fumantes têm duas vezes mais risco de ter câncer do colo do útero do que aquelas que não fumam.

Câncer de endométrio

Cerca de 95% das neoplasias malignas do corpo do útero têm origem no endométrio. O câncer de endométrio é a 7ª causa de câncer no mundo, sendo diagnosticados cerca de 200.000 novos casos por ano. Usualmente acomete mulheres na pós-menopausa e com idade média de 60 anos. Cerca de 20% dos casos são diagnosticados em mulheres entre 40 e 50 anos.

O principal fator de risco para desenvolver o câncer de endométrio é a exposição contínua do endométrio ao hormônio estrogênio sem oposição da progesterona. A obesidade também é um importante fator de risco, tornando o câncer de endométrio uma das principais neoplasias relacionadas à obesidade.

Geralmente ocorre em mulheres na pós-menopausa e em mulheres que tem problemas com pressão alta e diabetes. Além disso, o histórico familiar também influencia, podendo levar ao desenvolvimento do câncer na região.

Câncer de ovário

Os ovários são dois órgãos que se ligam junto com trompas ao útero, um de cada lado. O câncer de ovário é silencioso, demora a apresentar sintomas e pode crescer bastante antes de ser detectado. Por isso, cerca de 75% dos casos têm o diagnóstico quando a doença já está avançada. Até 25% dos casos têm um componente genético e podem estar relacionados com a síndrome familial de mama e ovário.

Câncer de ovário | Foto: Reprodução/Internet

O risco de câncer na região aumenta com a idade, por isso metade das pacientes tem mais de 60 anos. Além disso, o histórico familiar também pode influenciar no aparecimento da doença. Ginecologistas afirmam que o uso por mais de cinco anos protege contra o aparecimento do câncer.

Câncer de vulva

A vulva é formada pelos lábios maiores, lábios menores, clitóris, introito vaginal e glândulas de Bartholin, que ajudam na lubrificação. Além de raro, representando 5% dos cânceres ginecológicos, o tumor de vulva tem desenvolvimento lento, a partir de lesões pré-cancerosas que podem ser tratadas precocemente, antes que o câncer se instale.

Aproximadamente 90% dos cânceres de vulva são carcinomas epidermoides, também chamados de células escamosas, e costumam ser tratados com sucesso, quando em estágios iniciais. Além desses adenocarcinomas, que acometem as glândulas de Bartholin e glândulas sudoríparas, melanomas e sarcomas também podem acometer a vulva.

A maioria das mulheres diagnosticadas tem mais de 50 anos e a incidência é maior nas que têm mais de 70 anos. Além disso, um fator de risco é a infecção por HPV, transmito sexualmente quando não há o uso de preservativo. Nesse caso, o histórico familiar também pode corroborar para o desenvolvimento da doença.