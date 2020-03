Salão em Manaus faz tratamento natural para melhorar cachos femininos

| Foto: Beatriz Araújo

Manaus - Usar o cabelo de forma natural pode ser um desafio para quem passou boa parte do tempo alisando, puxando e escondendo os cachos. A dificuldade em encontrar profissionais que soubessem lidar com os fios, em alguns casos, se torna difícil. No entanto, de acordo com a empresária e cabeleireira Cleice Costa, este cenário está mudando.

A profissional vem ganhando destaque por apostar em um nicho pouco valorizado e inovando com cores ousadas e cortes cheios de criatividade, no Universo Cacheado, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

“Eu não encontrava salões para cuidar do meu cabelo, e aí eu fui estudar. Conheci o primeiro salão para cachos do mundo, o Devachan, da idealizadora Lorraine Massey, que me serve de inspiração, e comecei a fazer tudo que ela ensinava por meio de uma cartilha. Tudo que a gente faz aqui no Universo é inspirado no trabalho dela, com métodos criados por mim também”, disse.

| Foto: Beatriz Araújo

Os serviços oferecidos no salão são pensados especialmente para aquelas com cabelos ondulados, cacheados e crespos. Além de atender clientes, Cleice ainda ensina os cuidados a serem feitos em casa.

Sustentabilidade

Preocupada em levantar a bandeira de usar produtos naturais e com descartes de materiais, a proprietária destaca que os produtos usados são todos de origem vegana,

“A gente utiliza uma coloração 100% vegana e uma outra que trata com produtos com extratos químicos, pigmentos livres de metais pesados e livres de produtos que atinjam o couro cabeludo”, ressalta.

Empresária e cabeleireira Cleice Costa | Foto: Beatriz Araújo

Os nomes dos serviços prestados no espaço são chamados rituais para destacar a cultura indígena. “Cada ritual tem uma funcionalidade específica, resgatando a cultura e, assim, nomeando os nossos tratamentos com o nome de rituais”.

Nova unidade

O universo cacheado, preocupado em cuidar dos cabelos cacheados de mulheres moradoras de todas as zonas da cidade, está de novo endereço. Além do salão, que está localizado no centro comercial do Coroado, a partir deste sábado (14), também passará a funcionar na avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Confira a matéria em vídeo da Web TV Em Tempo: