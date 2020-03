Veja 7 erros que prejudicam a saúde dos cabelos; confira

Certos cuidados ajudam na melhor aparência dos cabelos | Foto: Divulgação

Quem não gosta de ter os cabelos lindos? Mas muita gente acaba cometendo erros e prejudicando a saúde dos fios e do couro cabeludo. A tricologista Viviane Coutinho elencou 7 deslizes bem comuns cometidos com as madeixas:

1- Usar água quente para lavar os cabelos: Isso aumenta as chances de descamação no couro cabeludo e ressecamento nos fios. Banhos muito quentes também estimulam ainda mais as glândulas sebáceas, ou seja, aumentando oleosidade

2- Ficar com medo de lavar os cabelos devido a queda: Neste momento ocorre o desprendimento do cabelo que já estava programado para cair. Se demorarmos mais a lavar, maior chance de ter mais queda

3- Passar o shampoo apenas nos fios: É preciso direcionar o couro cabeludo, respeitar o tempo de pausa para que ocorra a entrega das propriedades propostas e massagear sempre de forma suave sem o uso das unhas

4- Não usar protetor térmico antes de utilizar secador ou chapinha: É primordial proteger para amenizar danos causados pelo calor

5- Dormir ou prender os cabelos úmidos: Ambiente abafado e úmido aumenta a propensão de fungos e bactérias

6- Achar que a escova progressiva é um tratamento para os fios: Pelo contrário, progressivas causam películas que impedem que os tratamentos sejam absorvidos, afinam mais os cabelos e tornam o couro cabeludo mais oleosos

7- Mulheres usarem shampoos para homens e vice-versa: Os homens tendem a ter o couro mais oleoso que as mulheres, por isso existem formulações mais apropriadas. Já as mulheres podem apresentarem couro oleoso, porém tem a fibra que requer um cuidado mais específico, por isso são menos detergentes. O ideal é sempre respeitar as indicações.

*Com informações da assessoria