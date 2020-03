Emsculpt: equipamento inovador que promete trincar a barriga

Manaus - Ter uma barriga sarada é o sonho de muitas pessoas, mas para conquistá-la é necessário fazer alguns esforços que a longo prazo prometem o resultado desejado. Mas algumas pessoas não estão dispostas a esperar tanto tempo para obter resultados. Porém, uma nova tecnologia promete trincar a barriga em quatro sessões, o Emsculpt.

O Emsculpt é a mais nova tecnologia de campo eletromagnético de alta intensidade que executa contrações musculares máximas, ou seja, mais do que o ser humano consegue fazer, gerando hipertrofia muscular e diminuição da gordura no abdômen. Em Manaus, o procedimento é realizado pelos dermatologistas, Valeska Francesconi e o seu companheiro Fábio Francesconi, que são os pioneiros no tratamento na capital amazonense.

"Somos os primeiros a trazer essa tecnologia para a nossa cidade. Em relação a tratamentos dermatológicos estéticos Manaus não deixa a desejar em comparação a outros estados e capitais brasileiras, temos bons profissionais e procedimentos. Por isso, que quando pensamos em trazer o Emscupt para nossa cidade vimos como uma relação inovadora para tratamento muscular", explicou Valeska.

Antes e depois do paciente de 74 anos que realizou o procedimento | Foto: Arquivo Pessoal

A tecnologia ajuda no fortalecimento de músculos específicos como abdômen, glúteos, bíceps, tríceps, panturrilhas e até mesmo o assoalho pélvico por meio do procedimento chamado Emsella. E de acordo com a dermatologista, o tratamento traz inúmeros benefícios que ultrapassam a estética e o desejo de uma barriga trincada.



"Esses músculos, quando fortalecidos, melhoram a postura, o equilíbrio, principalmente em idosos, evitando quedas. Os músculos atuam também como antidepressivos, ajudando no bem-estar das pessoas", ressaltou.

O Emscupt é um método indolor e cada sessão tem uma duração de 30 minutos, o que corresponde a 20 mil contrações musculares. A recomendação é que o procedimento seja realizado em quatro sessões sendo duas por semana. O resultado final é visto em três meses após a finalização da quarta sessão. "O procedimento também exige sessões de manutenção que podem ser feitas a cada três meses, mas o resultado parcial pode ser visto após duas sessões".

Pré-requisitos

Para realizar o procedimento é recomendável procurar orientações dos profissionais e de médicos para que seja eliminada qualquer probabilidade de riscos futuros. Mas a dermatologista destacou que o método pode ser feito em qualquer pessoa que queira aumentar a força muscular para fins estéticos e/ou para alcançar os benefícios citados anteriormente.

Os profissionais são pioneiros na realização do método em Manaus | Foto: Arquivo Pessoal

"Apesar de não ser um procedimento que apresente riscos à saúde ele é contraindicado aos pacientes que possuem próteses de metal na região do tratamento, assim como aqueles que fazem uso de marca-passo", ressaltou Valeska.



A profissional alertou ainda que o procedimento não substitui os hábitos saudáveis que todos devem ter. Por isso é necessário realizar exercícios aeróbicos, atividades físicas e alimentação balanceada após o procedimento para que o resultado seja ainda mais gratificante.

O procedimento varia entre R$ 2,5 mil a R$ 8 mil.

