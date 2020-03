Confira dicas para o sexo não cair na rotina na quarentena

Manaus - Devido a pandemia ocasionada pelo coronavírus muitas pessoas passaram a ficar dentro de casa e reduzir suas saídas ao máximo, até mesmo as idas ao supermercado precisam ser mais cautelosas e rápidas. Mas o tempo de extrema reclusão pode afetar o relacionamento de muitos casais e esfriar as relações sexuais, por isso, confira algumas dicas de como apimentar a relação mesmo na época de quarentena.

Uma das principais orientações e a mais valiosa é entender que relação não é somente sexo, o casal pode usar esse tempo para ter mais diálogos e conversas, aproveitem para se conquistar novamente e destacam o que gostam em cada um, segundo a psicóloga, Luenda Lira esse momento pode ser a oportunidade para renovar os laços.



“De modo geral, todos estão bem ansiosos com a quarentena. E a minha dica seria viver um dia de cada vez. Aproveitem para fazer programas que não conseguiram realizar nos fins de semana como cozinhar juntos, dividam as tarefas para que possam ser divertidas e busquem conversar sobre outros temas, é sempre bom saber o que o outro pensa sobre o mundo e assim renovam o companheirismo”, afirmou Luenda

Sexo

Por outro lado, se na convivência comum é fácil o sexo cair na rotina, imagina em situações de isolamento. Porém, faça da quarentena um motivo para desacelerar. De acordo com a sexóloga, Neyla Siqueira, o segredo é sempre inovar

“Se antes o casal transava na cama, hoje passem para o sofá, amanhã experimentem a cozinha. Testar posições novas também aguça os sentidos e de quebra ajuda a experimentar novas formas de prazer e outras zonas erógenas”, recomendou a sexóloga.

Mas ainda dá para ir além, ainda de acordo com a sexóloga, fazer algo diferente faz com que o nosso cérebro se coloque em uma situação desconhecida e assim se interesse pelo novo.

“Com a correria do dia a dia quase não temos a oportunidade de aproveitar o outro, então tomar banho juntos pode ser uma ótima saída. Usar uma fantasia, experimentar um brinquedo a dois ou ainda fazer uma coisa diferente mesmo que seja na cama de sempre, teste algemas e lenços que podem apimentar o sexo”, indicou a profissional.

Então, a sugestão é abusar da imaginação, caso contrário, o casal escapa do COVID-19 mas não de uma separação. Então nada melhor do que aproveitar as circunstâncias para trazer mais opções na hora do sexo.

Distância

Para os casais que estão isolados, a psicóloga recomenda que a situação possa ser uma ótima oportunidade para relembrar os tempos de início de namoro e usar para despertar a saudade pelo parceiro.

"Para esses casais as conversas por vídeo chamada é uma boa saída, não é a mesma coisa, mas ajuda a amenizar a distância e relembrar as ligações longas, momentos do passado que trazem felicidade e até mesmo desejo para que o casal mantenha aceso o desejo pelo outro", recomendou a profissional.

Filhos

E para quem acha que com as aulas das crianças suspensas a vida dois vai ser uma loucura, saiba que isso tem solução. A sugestão é organizar programas em famílias sem sair de casa, afinal, não tem nada mais prazeroso para os pais que poder curtir os pequenos sem horas para acabar. E para esse período a psicóloga orienta que o ideal é investir em jogos.

“Nesses casos, jogos de tabuleiro são ótimos, assim como ouvir músicas e dançar todos juntos na sala, fazer caça palavras, competir com jogos online, aproveitar para ver fotos antigas ou planejar viagem em família para depois da quarentena, tudo isso ajuda a passar o tempo e ainda uni a família toda”, ressaltou Luenda.

Espaço

Mas apesar de usar a quarentena para se aproximar, a profissional destacou a importância de estabelecer horários para as atividades. Viver a dois é bom, mas cuidado para não sufocar o parceiro.

“É bom que cada um tire algumas horas do dia para focar no seu trabalho em casa, destinar um tempo para pesquisar no computador algo específico enquanto o outro pode ler um livro, arrumar algum cômodo, assistir à televisão sozinho enquanto o outro descansa. Assim cada um mantém sua individualidade que faz toda a diferença na relação”, explicou a psicóloga.