Roupa íntima tem prazo de validade? Especialistas respondem

Manaus - Não existe um prazo de validade determinado para as peças íntimas, porém alguns sinais podem indicar que está na hora de trocar as calcinhas ou cuecas. Com o passar do tempo, o material tende a perder a eficácia e seu objetivo - que é a proteção das partes íntimas - e com isso, se tornar prejudicial à a saúde.

O infectologista Ralcyon Teixeira afirma que não existe uma validade em termos de descarte de peças íntimas após determinado período de uso. O que acontece é que, ao longo do tempo, ela pode perder a eficácia em termos de proteção das partes íntimas, por conta da deterioração da peça em si. Por exemplo, se a cueca ficar frouxa demais ela pode provocar assaduras.

“O que nós, médicos, alertamos é em relação à higienização das peças, como evitar usar muitos produtos químicos de limpeza ou mesmo grandes quantidades deles. Se for lavar na máquina não se deve colocar muito sabão em pó e nem amaciante, pois os resíduos podem ficar nas peças e causar alergia. Lavar manualmente seria o ideal porque as calcinhas, principalmente, costumam ser mais delicadas”, explica o infectologista.

Teixeira também alerta para a necessidade de colocar as peças para secar em ambientes abertos, de preferência no sol. “Lavar as peças no banheiro e deixa-las secando no local não é uma boa ideia. O ambiente não é propício já que tem muita umidade e não permite que elas sequem direito. E a umidade junto com o calor podem originar focos de fungos e bactérias”, salienta.

É importante colocar as peças para secar em ambientes abertos | Foto: Reprodução/Internet

A ginecologista Scheila Amado também revela que as peças não têm uma data de validade específica, mas que tudo irá depender da qualidade do tecido e da frequência de uso. “Em geral, se deve observar a condição da calcinha ou cueca. Se começou a desfiar, ficar com o elástico folgado e mudar a coloração isso demonstra que sua vida útil já está passada e é preciso trocar”, declara.

Além disso, a doutora orienta que, para uso no dia a dia, a mulher priorize as peças que contenham mais algodão na composição, e menos elástico. “É importante ter muito cuidado com as calcinhas que são muito pequenas, pois elas provocam atrito, tanto dos lábios da vulva, quanto no glúteo. E esse atrito não é bom”, alerta.

Ela comenta ainda que, em relação ao tempo de uso diário da calcinha, diante de uma rotina agitada, nem sempre se tem a oportunidade de fazer a higiene completa da região íntima. Por isso, é importante ter sempre uma calcinha reserva e limpa na bolsa para que se possa fazer a troca quando possível.