Antes de pintar os cabelos em casa, é preciso lavá-los com shampoo

Na maioria dos estados brasileiros, os salões de beleza estão fechados, já que não fazem parte dos serviços essenciais que podem funcionar durante o período de distanciamento social, necessário para frear a disseminação no novo coronavírus. Algumas mulheres estão ficando incomodadas com os fios brancos que já começam a aparecer. Mas, antes de tingir os cabelos, é necessário se atentar alguns cuidados.

A tricologista Viviane Coutinho diz que os fios sofrem, diariamente, com os danos de agentes externos , como o ato de pentear, secar, o sol, poluição, entre outros. Então, antes de submeter os cabelos a uma agressão química, é necessário prepará-los.

"Antes de colorir os fios, uma reposição lipídica é bem indicada, pois repomos ácidos graxos essenciais, promovendo emoliência, saúde, beleza e saúde capilar. Então, invista em óleos vegetais, como o de abacate e o de macadâmia", explica a especialista, que enfatiza que é necessário seguir também as recomendações do fabricante da tintura na hora de tingir a madeixa.

Segundo a tricologista, no momento da coloracão, não pode haver resíduo de óleo nos fios. Ela recomenda que a preparação seja feita dias antes da coloração, no máximo no dia anterior. E que o óleo seja retirado com shampoo de limpeza intensa. Depois da coloração, é preciso reparar os fios. A reconstrução capilar pode ser feita logo após o tingimento dos cabelos.

"Após procedimento, os cabelos ficam mais elásticos e fragilizados. Então, é de suma importância a devolução de elementos como aminoácido e queratina para que a força não seja tão comprometida. Faça máscaras reconstrutoras. Lembrando que a escolha de cosméticos polinutritivos no dia a dia também favorece muito a manutenção da cor", frisa Viviane.

*Com informações da assessoria