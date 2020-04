Receita de quindim de leite condensado

| Foto: reprodução

A receita de quindim é uma delicia que não pode faltar em dias festivos. Essa é mais uma das delícias da Nestlé. Confira:



3 ovos

6 gemas

1 Leite MOÇA® (lata ou caixinha) 395g

1 garrafa de leite de coco (200 ml)

1 xícara (chá) de coco fresco ralado (50 g)

Modo de Preparo:

Em uma tigela, coloque os ovos e as gemas peneirados. Acrescente o Leite MOÇA, o leite de coco e o coco fresco e misture bem, sem bater. Reserve. Despeje em uma forma de furo central (19 cm de diâmetro) untada com manteiga e polvilhada com açúcar.

Asse em banho-maria, em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 50 minutos. Desenforme o quindim ainda morno.

Espere esfriar totalmente antes de levar à geladeira. Sirva.