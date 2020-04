Carência? Aplicativo Tinder bate recorde de uso durante a quarentena

A ação já trouxe recordes de swipes (deslizes) | Foto: Reprodução

Embora as viagens físicas estejam limitadas no momento, os membros do Tinder estão aproveitando esses dias para se jogarem no recurso Passaporte, que está gratuito no app e permite que todos possam viajar virtualmente pelo mundo. A ação já trouxe recordes de swipes (deslizes): mais de 3 bilhões em um único dia.



Desde que o Tinder deixou a função Passaporte gratuita, no dia 27 de março, dados iniciais mostram que os membros do app estão muito engajados e se conectando com pessoas ao redor de todo o mundo, e os destinos mais populares se estendem por cidades dos EUA, Europa e Ásia. E, é claro, na lista de cidades mais engajadas e que mais "viajam" usando o recurso está uma brasileira.

De todo o mundo, São Paulo é a metrópole que mais usa o recurso Passaporte.

Já falando só sobre o Brasil, na hora de escolher um destino para viajar, São Paulo é o destino mais escolhido pelos brasileiros, seguido de Nova Iorque e Los Angeles.

Falando das cidades mais "visitadas" ao redor de todo o mundo, Los Angeles, Nova Iorque e Londres formam o top 3 mundial.

Veja abaixo os principais destinos e viagens entre cidades mais populares no Passaporte ao longo desses dias.

TOP 5 CIDADES MAIS VISITADAS POR BRASILEIROS



1.São Paulo

2.Nova Iorque

3.Rio de Janeiro

4.Los Angeles

5.Londres

TOP 10 CIDADES MAIS VISITADAS AO REDOR DO MUNDO



1.Los Angeles

2.Nova Iorque

3.Londres

4.Paris

5.Amsterdã

6.Madrid

7.Tóquio

8.Barcelona

9.Seul

10.Estocolmo

TOP 10 CIDADES QUE MAIS VISITAM A OUTRA



1.São Paulo para Nova Iorque

2.Buenos Aires para Madrid

3.Nova Iorque para LA

4.Londres para Reino Unido

5.Cidade do México para Madrid

6.Nova Deli para Mumbai

7.Toronto para LA

8.Istanbul para Kiev

9.Bangkok para Seul

10.Lima para Madrid

*Com informações da Assessoria