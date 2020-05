Blogueira ensina truque de make para afinar o rosto

O antes e depois de Nanda Marques | Foto: Reprodução

Manaus - Os encontros sociais estão suspensos mas mesmo em casa, muitas mulheres querem se arrumar e se sentirem bonitas na hora de tirar fotos ou fazer live. Pensando nisso, a blogueira e maquiadora Nanda Marques ensinou o passo a passo para quem queira afinar partes do rosto como nariz e bochechas, por exemplo. Veja o passo a passo.

1- Depois de limpar e hidratar a pele, passe primer

2- Aplique corretivo na pálpebra , zona T , olheiras , queixo e no desenho da boca . Faça contorno em todo desenho do rosto, com mais precisão no nariz e lateral do rosto pra afinar. Esfume.

3- Finalize e contorne a com o pó mate

4- Desenhe a sobrancelha. Faça tons tons de azul nos olhos, começando no tom mais claro, mesclando pra tons mais escuros elevando o olhar. Delineado clássico , lápis de olho preto na linha d’água , abaixo da linha d’água os mesmos tons de azul com o degrede de tons azul mais claro até o mais escuro encontrando no final com o delineado finalizando os olhos com cílios de volume.

5 - Na boca um batom nude

6 - Pronto, arrasante e com a garantia de ficar linda nas fotos e vídeos





