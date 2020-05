Mães recebem homenagem online durante período de isolamento social

Manaus - Em virtude da pandemia do Coronavírus, o Dia das Mães será diferente este ano para muitas famílias, que precisarão comemorar a data afastadas e sem aglomerações para, assim, barrar a propagação do vírus. Mas há formas de se fazer presente nesse momento: os alunos das Instituições Nelly Falcão de Souza (INFS), por exemplo, realizam nesta sexta-feira (8), homenagem online para as suas mães.

A diretora das INFS, Nelly Falcão de Souza, destaca que a população irá tirar grandes aprendizados deste momento de isolamento social. “Um deles é o da importância dos vínculos familiares, por isso, os professores e os alunos planejaram uma surpresa que, sem dúvida, deixará as mães emocionadas”, conta. Além disso, as mães também receberão em casa uma flor e um cartão das escolas.

Durante essa semana, os pequenos do Pinocchio Centro Educacional tem participado de videoaulas e atividades que estariam fazendo se estivessem com as aulas presenciais, como cantar musiquinhas para as mães, pintura, confecção de cartões e fazer os desenhos que mais gostam ao lado de suas mães.

E, na sexta-feira, as mães receberão uma mensagem e mosaico com as imagens das crianças realizadas no início do ano letivo na escola. Tudo ao som com a música infantil “Tum! Tum! Meu coração está batendo”, que os alunos têm cantado ao longo da semana. “Não tem nada que agrade mais uma mãe que ver seus pequenos em atividades da escola”, comenta a coordenadora pedagógica do Pinocchio, Úrsula Bessa.

Já no Colégio Martha Falcão, além da confecção de cartões, produção de mensagens e música, cada turma recebeu uma missão diferente. A coordenadora pedagógica da instituição, Ana Gláucia Claudino, conta que algumas crianças irão homenagear suas mães com um retrato que elas mesmas produziram, enquanto outras irão fazer uma apresentação musical com um repertório que inclui canções “Como É Grande o Meu Amor Por Você”, sucesso do rei Roberto Carlos.

As apresentações foram realizadas por meio do Google Classroom, sala de aula virtual do Google, pela plataforma de vídeochamada Google Meet. “As homenagens são uma ótima oportunidade de trabalhar a educação emocional dos alunos mostrando importantes valores como o respeito e o valor que devemos dar à mãe, não somente na data de sua homenagem, mas todos os dias”, explicou a coordenadora do Colégio Martha Falcão.

*Com informações da Assessoria