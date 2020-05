Sabonete líquido ou barra: confira dicas de higiene durante pandemia

Você sabe por que o hábito de higienizar as mãos é tão essencial? Entende como age de verdade o sabonete? Qual a diferença entre os tipos existentes no mercado? Pensando que um dos temas mais falados nas últimas semanas, no mundo inteiro, é a necessidade de lavar as mãos frequentemente, a Nivea foi em busca das respostas para muitas perguntas. Este cuidado é uma forma eficaz para controle da propagação do coronavírus, e se manter informado sobre o assunto é muito importante.

Confira:

Removendo a sujeira:

A limpeza da pele é realizada por moléculas tensoativas presentes nas fórmulas dos sabonetes e que possuem afinidade com a sujeira e com a água. Então, no momento da lavagem, essas moléculas se ligam às partículas de sujeira. Desta forma, quando você enxaguar, prontinho, a pele está limpa e higienizada! Além disso, vale lembrar que tanto as opções de sabonetes antibacterianos quando os convencionais têm papel eficaz de prevenção.

Qual a melhor opção, líquido ou barra?

Falando em limpeza, os dois formatos têm a mesma eficiência! A principal diferença são os tipos de agentes de limpeza utilizados, que são responsáveis pela formação de espuma, limpeza e sensorial na pele.

Líquido ou barra, qual o melhor para compartilhar?

Devido ao formato do produto, modo de uso e tipo de embalagem utilizada, os sabonetes líquidos normalmente são vistos como mais higiênicos. Porém, tecnicamente, tanto líquido quanto em barra, podem ser compartilhados. Não há a possibilidade de acúmulo de bactérias comuns do nosso dia a dia nos sabonetes em barra.

Sabonete sem fragrância é mais efetivo?

Não existe relação entre a fragrância e a eficácia de um sabonete. Então vale escolher a que você mais gosta, seja suave, refrescante ou mesmo marcante como a do famoso NIVEA Creme.

Qual o mais recomendado entre sabonete e álcool gel?

Quando falamos no combate aos microrganismos, os dois são grandes aliados. No entanto, somente o sabonete remove a sujeira. Mas, de qualquer forma, é importante lavar as mãos com água corrente e sabão frequentemente, tendo ou não sujeira aparente. A recomendação é lavá-las por pelo menos 20 segundos até a altura dos punhos. Já em locais que não tenham água, a opção é usar o álcool gel 70%.

Especialmente neste contexto de lavar as mãos várias vezes ao dia, opte por sabonetes de acordo com suas preferências.