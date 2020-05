Quarentena estabelece 'seca' aos solteiros e cria sofrimento?

Manaus - A quarentena mudou a rotina da população em muitos sentidos, em um deles estão as relações amorosas e sexuais. Para os casais esse poderá ser o momento de se conectar com o parceiro e apimentar a relação. Já para os solteiros o ritmo dos encontros sexuais precisou ser interrompido diante do distanciamento social, mas ser solteiro não é sinônimo de “seca” durante o isolamento. Especialistas recomendam algumas formas de como atingir o prazer durante esse período.

Não é necessário que os solteiros ‘subam pelas paredes’ durante a quarentena, ao contrário, esse momento pode ser ideal para descobrir novas possibilidades de sentir prazer. Segundo a educadora e especialista em sexualidade em humana, Laylla Brandão, a principal forma de deixar o isolamento mais prazeroso, para homens e mulheres é usar a masturbação como seu aliado.

“Esse momento na vida do solteiro pode ser um grande convite ao olhar para si, para dentro, para suas questões, busque curtir sua própria presença, seus gostos e suas emoções, sem dúvidas esse momento irá causar possibilidades mais prazerosas. Para as mulheres, busquem encontrar seus pontos de prazer durante o banho por meio do toque, conheça sua vulva e seu corpo, outra possibilidade é investir em leituras de contos eróticos e filmes para alimentar a mente e a criatividade erótica. Para os homens, a dica é buscar outras formas de toque para a masturbação, como massagens e até mesmo brinquedos eróticos para a prática da masturbação”, orientou a Laylla.

Se você não é adepto as formas de sexo sozinho também é possível realizar relações sexuais sem furar a quarentena usando a tecnologia | Foto: Reprodução

Se você não é adepto as formas de sexo sozinho também é possível realizar relações sexuais sem furar a quarentena usando a tecnologia ao seu favor, como explica a terapeuta sexual, Erika Matos.

“Amplie novas possibilidades, você pode experimentar o sexo por videochamadas, sexo virtual ou sexting, por meio de mensagens de texto eróticas, essas são ótimas opções de sexo com a interação de pessoas, já pensou poder fazer uma urgia em plena quarentena, existe um vibrador que acompanha um aplicativo de relacionamento, onde você pode controlar o vibrador de outros participantes, tendo a possibilidade de marcar um sexo virtual e escolher as suas vibrações favoritas, e o melhor, pode conhecer várias pessoas até mesmo fora do Brasil”, indicou Matos.

A terapeuta sexual também orientou os solteiros a fazem uso dos famosos “brinquedos sexuais”, que podem ser usados por todos e estão fazendo cada vez mais sucesso durante esse período, existem sexy shops que entregam em casa com segurança e sem nenhuma possibilidade de contágio.

“Os vibradores rotativos são os mais cobiçados entre as mulheres solteiras e os masturbadores em formato de lanterna são os preferidos dos homens por serem discretos”, ressaltou Erika.

A especialista disponibilizou ainda algumas sugestões de brinquedos que promovem prazer extremo e pode ser uma ótima opção para quem deseja chegar ao ápice na quarentena, confira.

Ovinho masturbador - A ferramenta se trata de um masturbador de silicone em formato de saco escrotal textualizado e lubrificado que possibilita a sensação prazerosa de sexo oral.

Vibrador rotativo - Com estimulador clitóriano, o aparelho possui 36 variações de vibração, várias velocidades e botão independente de giro reverso do corpo principal. O utensílio sexual também possui controles independentes para movimentos de vai e vem.

Masturbadores em formato de vagina - Proporciona a sensação de contato com os tecidos vaginais na hora da penetração.

Vibrador ponto G - Possibilita que a mulher encontre o ponto G, embora dificilmente explorado. A vibração fornecida pelo aparelho permite, ao usuário o prazer desconhecido e inesquecível.

Língua vibratória - Se trata de um vibrador em formato de língua que possui multivelocidades e promete levar a mulher ao prazer extremo.