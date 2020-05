Especialista em vinhos fala sobre a atuação da mulher no mercado

A empresária Márcia Takeda, 40, é manauara, esposa, mãe e mulher de sucesso. É também especialista e consultora de vinhos | Foto: Divulgação

A empresária Márcia Takeda, 40, é manauara, empresária, esposa, mãe e mulher de sucesso. Especialista e consultora de vinhos - wine specialit -, área ainda pouco liderada por mulheres, Márcia confessa ser apaixonada pela profissão e ser inspiração para outras mulheres.

As mulheres conquistam cada vez mais espaço em todos os setores. Você acredita que isso seja resultado da busca por uma melhor qualidade de vida?

MT: Acredito que além de melhor qualidade de vida, a busca pela independência financeira e exercer carreira para satisfação pessoal são grandes motivação para ocupar cada vez mais espaço.

Você atua numa área ainda pouco ocupada por mulheres. O que a motivou a escolher esse mercado?

MT: O amor pelo vinho! Vi um mercado crescente no ramo, em especial entre as mulheres. Mulheres estão se apaixonando por vinho e pela história por trás de cada garrafa. É uma bebida cheia de significados, apaixonante.

Você acha que ainda é mais difícil para as mulheres alcançarem o sucesso na vida profissional do que para os homens? Por quê?

Acredito que as barreiras estão cada vez menores, mas o “glass ceiling” ainda está presente em vários setores. Cada vez mais as mulheres têm mostrado competência, em especial na importância estratégica, pois trabalha naturalmente com a diversidade e processos multifuncionais. O processo é lento, mas é sólido.

Qual a principal barreira que você enfrentou quando decidiu entrar para o mercado de trabalho?

MT: Minha carreira profissional iniciou nos Estados Unidos. Não senti grandes impactos devido à minha ética de trabalho (que foi influenciada pelo meu pai e prática de esportes) e fluência na língua. Penso que se não tivesse ambas teria sido difícil ingressar no mercado de trabalho.

O país registra números impactantes de violência contra a mulher. Você acredita que a independência econômica feminina pode alterar esse quadro?

MT: Infelizmente, esse quadro ainda é muito visível nos dias de hoje, havendo uma forte ligação entre estereótipos de gênero, violência doméstica e mercado de trabalho. A mulher sem renda própria se torna dependente não só do ponto de vista econômico, como também psicológico do agressor. Há necessidade de poder econômico e estabilidade financeira mínima. No entanto, isso não significa que é a solução para o problema, apenas aumenta o poder de barganha e reduz a probabilidade de violência.

Em sua opinião, o Brasil atual oferece mais oportunidades para as mulheres?

MT: Mesmo com um número cada vez maior de mulheres no mercado de trabalho, elas ainda ganham menos que os homens e tem menos oportunidades de ascender profissionalmente, em especial cargos de alta direção. Na hora de promover um homem, por exemplo, não perguntam se ele tem filho, mas a nós, sim. E isso impacta muito o nível salarial.

A Aparência tornou-se um fenômeno nas redes sociais. Você acha que vale tudo para a mulher exibir corpo e rosto perfeitos para atender a essa tendência?

MT: É um novo modelo de sexualidade, no qual suas tendências são ditadas pela cultura de massa e difundida por redes sociais. Apesar de as mídias sociais em si não causarem baixa autoestima, elas possuem todos os elementos necessários para contribuir com esse efeito. Criam um ambiente no qual pensamentos e comportamentos desordenados podem prosperar. É mais importante que os pais entendam e internalizem como as mídias sociais afetam os jovens, uma vez que esse é o meio de comunicação aceito entre eles.

Cite três mulheres que te inspiram e o porquê:

1. Malala Yousafzai - determinação em defender a educação para garotas no Paquistão (mesmo após atentados à vida dela), pois isso lhes proporcionava uma nova perspectiva de vida e novas possibilidades para um futuro. Um grande exemplo de que vale a pena lutar pelo que se acredita.

2. Marie Curie - lutou contra a adversidade e se tornou a primeira mulher a ser professora na Universidade de Sourbone. Mais tarde conquistou o Prêmio Nobel de Física e depois outro Nobel, mas em Química. Marie enfrentou todo tipo de dificuldade, fome, preconceito e superou tudo para seguir seu sonho.

3. Anita Garibaldi - se tornou heroína de guerra, no Brasil e na Itália, ao conhecer o grande amor de sua vida, o italiano Giuseppe Garibaldi. Mesmo grávida não deixou de demonstrar sua grande bravura e quebrou os padrões de sua época.

Você se considera uma mulher poderosa e empoderada?

MT: É importante dizer que não existe modo certo ou errado de encarar a vida, e que cada mulher tem seu próprio jeito de se posicionar perante a sociedade. Sou uma mulher poderosa e empoderada, pois conheço e aceito o modo como sou, uma vez que você atinge essa liberdade você passa a ser referência para várias outras criando um ambiente de empatia e companheirismo, a famosa sororidade. Mais autoconhecimento e menos julgamento.

O que você considera ser a fórmula de sucesso para a mulher?

MT: Autoconhecimento, planejamento, inovação, estudo de mercado e network. Empreendedorismo faz a diferença, mas é o autoconhecimento que lhe fará prosperar.

* Entrevista à jornalista Nívia Rodrigues, colaboradora do Portal EM TEMPO.