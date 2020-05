Dicas de organização de maquiagem para aproveitar o tempo em casa

| Foto: Reprodução

Manaus - Organizar produtos de maquiagem é uma boa opção para ocupar o tempo durante esse período em que os eventos sociais deram uma pausa. Além disso, ter locais destinados a cada tipo e categoria de maquiagem facilita muito no dia a dia. Quem nunca ficou minutos procurando aquele batom e revirou a gaveta até desistir? Confira dicas para resolver esse problema e manter os produtos sempre à disposição.

Seja para aparecer na videoconferência do trabalho, na live das amigas ou até mesmo quem atua em serviços essenciais e precisa ir trabalhar, a maquiagem não deixa de fazer parte da rotina de milhares de pessoas.

Durante o período de isolamento social, a maquiagem assume função terapêutica para várias pessoas | Foto: Reprodução

Confira as dicas

Antes de começar a organização, separe todos os itens e faça uma revisão geral, incluindo o estado de conservação, aqueles que já acabaram e ainda estão ali e, principalmente, a data de validade. Produtos vencidos podem causar danos à pele.

1) Lave os pincéis com água e sabão neutro e depois coloque-os para secar na sombra. Para as embalagens, use um pano úmido com produto neutro.

2) Agora, defina os locais onde serão organizadas as maquiagens. Em maletas, gavetas, em cima da penteadeira? Você vai precisar de organizadores, como necessaires, divisórias ou caixas.

Há diversos organizadores e eles são essenciais para manter tudo bem organizado. Diversas lojas oferecem diversos tipos de organizadores entre maletas e necessaires.

3) Separe os itens por categorias. Por exemplo, se utilizar uma maleta, destine um andar para cada tipo de maquiagem, por exemplo: na primeira gaveta todos os itens de boca, na segunda olhos, na terceira rosto.

4) Também é legal criar uma organização por frequência de uso, como trabalho e festas. Assim, os itens que você usa para o dia a dia ficarão mais à mostra. Você pode ter uma necessaire separada só para esses itens básicos de uso diário.

5) Deixe os produtos em lugares fáceis de serem vistos e acessados. Isso ajuda na hora de pensar em uma maquiagem diferente, além de não deixar produtos escondidos, aqueles que você nem lembra mais que existem.

6) Guarde os pincéis sempre em pé. Guardá-los em porta-pincéis ou até mesmo uma caneca, ou potinhos, mantém as cerdas íntegras por mais tempo.

A organização dos pinceis é importante para evitar atrasos na produção | Foto: Reprodução

*Com informações da assessoria