Quer engravidar, mas sente dor na relação sexual. Como resolver?

Manaus - Inúmeras mulheres apresentam dificuldades de penetração durante o ato sexual, por sofrerem de Vaginismo. Elas desconhecem que é uma patologia e não tratam. Isso muitas das vezes as impedem de realizarem ao desejo de ser mãe, pela baixa capacidade reprodutiva e, de terem uma relação sexual efetiva e prazerosa com seu parceiro.

Mas afinal o que é Vaginismo? É uma disfunção sexual caracterizada por contração dos músculos ao redor do orifício da vagina, que promove dor, essa disfunção afeta, de 3% a 5% do público feminino.

A dor impossibilita a mulher a ter uma relação sexual completa, a fazer uso de absorventes internos, realizar exames ginecológicos, ou seja, tudo que houver manuseio por meio de penetração.

Apesar, da dificuldade de penetração em decorrência do vaginismo, é possível ocorrer a gravidez por penetração parcial, claro que as chances em relação a penetração total são bem menores, mas não gera impossibilidade de engravidar.

Mas o problema aí não seria só engravidar e realizar o desejo de ser mãe, o objetivo é de ajudar a mulher realizar o sonho de ser mãe com uma gravidez tranquila. Mas, para isso é extremamente necessário tratar primeiro o vaginismo, pois, durante o processo da gravidez é necessário que essa mulher realize avaliação ginecológica, exames como ultrassom transvaginal e o toque ginecológico, esse acompanhamento certamente trará desconfortos e memória dolorosa, promovendo uma vivência frustrante de uma fase que deve ser sublime para vida da mulher. Além disso, o tratamento proporcionará a essa mulher ter uma relação sexual mais prazerosa com o seu parceiro.

Dra. Karla Rachel Chaves | Foto: Divulgação

Os sintomas do Vaginismo são: contração involuntária da musculatura pélvica na relação sexual, dor durante a relação sexual, dificuldade de manipulação da região, baixa autoestima e ansiedade. E outras possíveis etiologias podem causar o vaginismo são os traumas associados a cirurgia genital ou radioterapia, lesões vaginais. Existem também os fatores psicológicos tais como: abuso sexual, atitude negativa em relação a sexualidade e dificuldades de relacionamento, geralmente essas pacientes precisam e devem ser avaliadas pelo médico para o diferencial diagnóstico.



A Fisioterapia Pélvica dispõe de diversas técnicas que promovem tanto o relaxamento da musculatura quanto um melhor funcionamento da região, entre elas a Laserterapia | Foto: Divulgação

A Fisioterapia Pélvica dispõe de diversas técnicas que promovem tanto o relaxamento da musculatura quanto um melhor funcionamento da região. Dentre elas, destaco a Laserterapia que é a terapia por fotobiomodulação que ocorre pelo efeito da luz ou do laser sobre o processo molecular e bioquímico nos tecidos que fará uma reparação tecidual, analgesia, modulação da inflamação e um aumento da circulação na região a ser tratada em conjunto com as demais técnicas que utilizamos.



Então, importante salientar que sentir dor na relação sexual não é normal e nem legal. E que a presença de sofrimento é significativa na vida dessas mulheres. Orienta-se que caso apresentem desconfortos sexuais, procure ajuda com a Fisioterapia Pélvica.

*Especialista em Fisioterapia Pélvica e Saúde da mulher; e Saúde Pública.