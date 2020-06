Covid-19: pesquisa orienta que casais façam sexo usando máscara

Manaus - Para quem quer ficar protegido além das doenças sexualmente transmissíveis, mas também da Covid-19, aqui vai a dica do EM TEMPO: uma pesquisa avaliou as implicações da Covid-19 para a saúde sexual das pessoas e classificou diferentes práticas sexuais, da ordem mais segura à menos segura em termos de propagação do vírus e considerou o uso da máscara de proteção contra a pandemia na hora de ter relações sexuais. É o que sugere um estudo da Universidade de Harvard.

No topo das implicações está a abstinência, a masturbação e, na sequência, como a terceira prática de menor risco, o sexo virtual — afinal, o risco diminui consideravelmente quando não há contato físico com outra pessoa. Apenas em quarto lugar está o sexo entre pessoas que moram na mesma casa.

Em último lugar, como o item mais arriscado, está fazer sexo com alguém que vive em outra casa. E é aí que entra a recomendação do uso da máscara facial.

Banho completo

O mesmo estudo orienta, ainda, que os parceiros tomem banho completo antes e depois do sexo e limpem o espaço, seja a cama ou outro lugar, com álcool.



Pelo menos 30 minutos de sexo por dia protege o coração

Sexo melhora o sono e combate o estresse | Foto: Reprodução

Se você não quer ter um ataque cardíaco, tenha um orgasmo. Para o cardiologista Bernardo Medeiros, a relação sexual durante 30 minutos por dia é considerada uma atividade física.



"Como benefício de uma atividade física, reduz o índice de doença cardiovascular. E também após o orgasmo, existe a liberação da endorfina, um relaxante muscular, então os indivíduos ficam menos estressados”.

Vantagens do sexo para a pele e coração:

- Ativa a circulação

- Favorece a sudorese, o que limpa os poros

- Aumenta a produção de estrogênio, responsável pela vitalidade da pele

- Estimula a produção de colágeno, substância que deixa a epiderme mais firme

- Aumenta a produção de ocitocina, o “hormônio do amor”

- Proteção cardiovascular

- Um remédio contra a dor

-Um basta ao excesso de estresse

- Autoestima lá em cima

- Músculos fortalecidos

- Sono reparador

Passo a passo para qualquer mulher ter o primeiro orgasmo

Orgasmo feminino | Foto: Reprodução

Segundo o ginecologista Thiago Gester, que sempre dá dicas valiosas para a mulherada em seu Instagram no @dr.thiagogester, muitas mulheres chegam no seu consultório afirmando que nunca tiveram orgasmo . "Quando eu vou esclarecer o que é, muitas dessas pacientes respondem: ué, se for isso aí então já ei tive. Elas começam a vibrar. E é aí que percebo quantas mulheres sofrem, pensando ter alguma disfunção sexual e não têm", explica.



Conheça seu corpo: A masturbação te ajuda a descobrir como gosta de ser tocada e quais pontos são mais sensíveis.

Faça tudo no seu tempo: Capriche nas preliminares, abuse dos jogos de sedução, tire a roupa lentamente e esquente o clima com beijos e carícias até você estar bem excitada.

Relaxe: Não é momento de se preocupar com a bagunça do quarto ou com uma gordurinha extra no seu corpo.

Lubrificação: Para sexo oral, penetração vaginal e sexo anal a lubrificação é importante para garantir o prazer. Use e abuse dos produtos a base de água.

Pare de tentar ter um orgasmo: Quanto mais você está focando para que algo aconteça, menor a probabilidade disso acontecer.