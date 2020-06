Como fazer óleo de babosa

As folhas da babosa possuem um gel, onde está concentrada a maioria das propriedades da planta | Foto: Shutstock

O óleo de babosa é um aliado da saúde e da beleza e você pode fazê-lo em casa com muita facilidade. A aloe vera, também conhecida como babosa, é uma planta de coloração verde, que lembra um cacto. É conhecida em todo o mundo e muito utilizada, desde a antiguidade, devido às suas propriedades medicinais.

As folhas da babosa possuem um gel, onde está concentrada a maioria das propriedades da planta. É um óleo aliado da saúde e da beleza da pele e dos cabelos. Não por acaso que a babosa é amplamente utilizada em produtos de cuidado pessoal, como shampoos e condicionadores, pastas de dentes, enxaguante bucal e loções variadas para a pele.

Veja como fazer o oléo de babosa:

Ingredientes

1 folha de aloe vera (babosa)

Azeite de oliva extravirgem

1 pote de vidro

Modo de preparo

Tire o gel/polpa da folha de aloe vera, retirando toda sua casca. Pique o gel em pedacinhos e os coloque em um recipiente de vidro (com a ajuda de um funil se necessário). Depois, complete com o azeite de oliva extravirgem, garantindo que a quantidade cubra toda a polpa da planta que está no recipiente.

Guarde o pote por pelo menos uma semana, em local escuro, sem mexer nele. Depois disso, o óleo está pronto para ser usado.

Efeitos colaterais

De forma geral, o uso externo do óleo é seguro, porém não se deve tomar (ingerir) óleo de aloe vera, a menos que haja indicação médica com ensinamentos de como deve ser utilizado. Crianças, grávidas e mulheres amamentando não devem usar o óleo de aloe vera sem indicação/autorização médica.

Para evitar que haja alguma reação alérgica ao óleo, faça um teste antes de usá-lo: aplique uma gota do óleo numa pequena área da sua pele e observe se acontece alguma reação dentro de meia hora.

Apesar dos muitos benefícios que pode oferecer, como no caso de outros óleos, o mais adequado é consultar um profissional antes de iniciar o uso do óleo de babosa.

