Quer emagrecer? Nutricionista traz a solução com programa via celular

A nutricionista Katiucia Naiara Veras é especialista em Nutrição Materno Infantil e Coach em Emagrecimento para Mulheres | Foto:

A busca por uma melhor qualidade de vida ganhou reforço com a velocidade da informação por conta do fenômeno “’redes sociais”. Ficou quase impossível que os hábitos alimentares não sofressem mudanças durante esse processo. Os profissionais da área acompanham essa rapidez e se reinventam diariamente proporcionando formas diversas de manter a saúde em dia.

A nutricionista Katiucia Naiara Veras, 33 anos, há oito anos no mercado, especialista em Nutrição Materno Infantil e Coach em Emagrecimento para Mulheres, não perdeu tempo durante o período de isolamento e criou o Programa "Livre e Leve", que viabiliza acompanhamento alimentar via celular (whatsapp), além de exercícios diários proporcionados por uma Personal Trainer. Ela, que é casada e tem dois filhos, divide a rotina diária com as participantes do programa.

Para falar sobre o assunto, ela concedeu ao EM TEMPO a seguinte entrevista:

ET: Nutrição é um tema bastante em evidência atualmente nas redes sociais. Como você definiria o "boom" desse segmento?

Katiucia Veras: A Nutrição transforma vidas. É uma ciência ampla que traz mudanças de dentro pra fora e faz com que as pessoas estejam em busca da sua melhor versão. Hoje, as redes sociais trazem a facilidade na informação sobre o que as pessoas estão comendo ou o que podem comer. E como isso está impactando na vida delas? Ah, compartilhar o dia a dia é como viver em grupo, todos buscam viver em grupo, faz parte de nós enquanto espécie, no entanto, é maravilhoso conviver com pessoas que tem o mesmo propósito que você. E, desta forma a mídia social incorporou essas pessoas“em grupos”o que faz com que se sintam inseridas de certa forma na sociedade. Atualmente, o mundo é digital, e esse meio traz tendências, culturas, crenças tudo aquilo que a Nutrição pode resolver e é aonde o marketing digital vem trabalhando.

ET: Já é comprovado que uma boa alimentação contribui para uma vida saudável. Que tipos de hábitos alimentares podem influenciar no humor e afetar o corpo de uma pessoa?

KV: Somos o que comemos. A influência da dieta em nosso estado mental é imensa. De modo geral, é possível observar o equilíbrio entre dois grupos alimentares: açúcares e gorduras. É com eles que obtemos a maior parte da nossa energia, mas também são eles que, em excesso, causam desequilíbrios. Comer mal danifica o cérebro, por um processo conhecido como estresse oxidativo — a liberação de radicais livres de oxigênio no corpo acontece naturalmente e se avoluma com a idade, mas a dieta pode acelerar esse acúmulo. Persistir no consumo de uma dieta rica em açúcares e gorduras saturadas é capaz de alterar o estado de humor e aumento da fome. Além do que, os alimentos gordurosos tem influência direta com depressão, ansiedade e alteração na qualidade do sono. Existem estudos na USP que mostram exatamente a correlação de uma alimentação rica em gordura a estados de depressão e agressividade, cujas mães ingeriram alimentos gordurosos enquanto amamentavam. Devemos adotar uma dieta rica em fibras, azeites, verduras, frutas e legumes in natura, comida de verdade, da terra. Sabemos que os riscos de depressão, ansiedade e outros fatores psicológicos correlacionados diminuem em torno de 33% de serem desenvolvidos.

Nutricionista Katiucia Veras trabalha em Manaus, Amazonas | Foto: Arquivo Pessoal

ET: Nessa quarentena, você criou um programa alimentar que vem ganhando força nas redes sociais pelos resultados apresentados. A que atribui o sucesso do "Livre e Leve" ?

KV: O Livre Leve é um programa de emagrecimento de 30 dias onde levamos não só assuntos de nutrição, mas a maneira de como levar a vida, o nosso papel, o que fazemos aqui, unir, agregar e fazer uma Nutrição Olística 360 graus, onde falamos sobre o que comemos, sobre o nosso corpo, nossa casa, nossa alma e como lidar com as nossas emoções e sentimentos. É um sonho que ainda nem acredito que está sendo realizado, é onde encontrei uma maneira de expressar a minha paixão pela Nutrição, de impactar vidas, mesmo que eu nem as conheça pessoalmente. A quarentena trouxe, obrigatoriamente, aos profissionais, a ideia de se reinventar no mercado. E, por mais que existam milhões de desafios, programas de emagrecimento na internet, o nosso método além de trazer o tão sonhado peso ideal, traz qualidade de vida, ferramentas de coach de uma forma muito tranquila e sustentável, além do acompanhamento diário da Nutricionista e de uma Personal Trainer, em que corrigimos as refeições, as execuções dos exercícios, mantendo uma conexão 24 horas com os participantes. Com isso, usamos o nosso tempo para transformar a vida das pessoas com os nossos conhecimentos, com o que estudamos e buscamos atualização constante para um excelente resultado.

ET: Como funciona a rotina de quem participa do programa?

KV: A rotina dos participantes requer um pouco de comprometimento, pois eles devem nos mandar a foto das refeições, - com cardápio estabelecido previamente -, às quais avalio em tempo real, realizo as correções, ou até mesmo, parabenizo pela aceitabilidade dos novos hábitos, motivando-os diariamente. Tem pesagem três vezes na semana para entender que a redução de peso é de grama em grama e não de quilo em quilo, e com isso eles são capazes de compreender como funciona o seu organismo, apesar de estar em um grupo de whatsapp, o acompanhamento é individual. O mesmo ocorre com os treinos que são acompanhados pela Personal Trainer Deise Sarmanho. Conforme a evolução, aplicamos as ferramentas de coach para melhores resultados e fazer com que eles compreendam o seu comportamento e que isso é normal, mas existe solução e executamos as metas estabelecidas a partir das ferramentas. Temos Lives semanalmente e treinos ao vivo para avaliar o rendimento físico.

ET: Redes sociais virou uma "vitrine" para mulheres que buscam um corpo perfeito. Como nutricionista, que dica você daria para quem segue a linha fitness?

KV: Primeiro é preciso levar este método como estilo de vida, onde você realmente vai sentir uma transformação. Ouso dizer que a palavra fitness, hoje, é a tradução de vida saudável, essa vitrine que é composta diariamente por famosos e anônimos traz em si um caminho em comum que é a longevidade. Como Nutricionista, mas, principalmente como mulher, ter consciência emocional, se ressignificar com a comida, entender os seus limites e aprender a respeitar o seu corpo, que é a sua casa, e se você não cuidar dele onde vai morar? Ele responde conforme sua contribuição. Limão, glutamina, própolis e gratidão em jejum pela manhã é maravilhoso para o seu metabolismo, sua imunidade, sua pele. Mas, entender quem é você neste mundo saudável é mais importante.

ET: Sabemos que ser nutricionista é muito mais do que prescrever dietas. Qual o maior desafio da sua profissão?

KV: Levar consciência emocional, mental e corporal para as pessoas, principalmente para as mulheres, meu maior publico, que estão passando pelo puerpério, amamentando e se recuperando de um parto, ou seja, elas estão no turbilhão hormonal que traz influência direta na alimentação e a forma de se relacionar com a comida. Onde muitas vezes a rede de apoio (marido, familiares, amigos) enfraquecida, não entende muito bem o que está acontecendo e isso traz muitas frustrações. Levar esse papel para a sociedade feminina como apoio, carinho, leveza e sustentabilidade é um grande desafio.

ET: Você está em processo de elaboração de um livro que retrata fatores nutricionais. O que te levou a buscar essa experiência?

KV: Desde a faculdade já sabia que ia seguir no nicho Materno Infantil, trabalhar com mulheres que desejam engravidar, gestar, conceber e, posteriormente, com a introdução alimentar. Eu acredito que a Nutrição vai salvar o mundo, uma vez que, estatisticamente 124 milhões de crianças brasileiras sofrem com a obesidade e isso são hábitos plantados desde a gestação, pois já é sabido que a partir da 13a semana gestacional o bebê já sente o sabor do que a mãe ingere. Neste contexto, veio o desejo para escrever este livro sobre Introdução Alimentar e o Método BLW – Baby Led Weaning, a visão do Nutricionista. Um livro de introdução alimentar escrito por um profissional da área. Hoje, temos vários profissionais falando sobre esse assunto, mais poucos são especialistas na área, e o livro vem trazendo de maneira prática e didática como realizar essa introdução alimentar de forma gentil e carinhosa, respeitando as fases do bebê. É um livro de mãe para mãe, onde minha maior inspiração são meus filhos Gabriel Edmar Rosas, de 15 anos, e Maria Alice, de 8 meses.

ET: Como você vê o crescimento da mulher hoje no mercado da nutrição?

KV: É um mercado que requer planejamento, coragem e conhecimento da Nutrição enquanto ciência, sem ciência tudo é vazio. Existe muita reprodução de informação nesta área sem o verdadeiro conhecimento, o famoso “copia e cola”, principalmente nas mídias sociais. Hoje, o mercado está bem mais exigente, todos já sabemos o que é certo e o que não é o ideal para se alimentar, o grande diferencial é trazer a sua essência, a sua missão e seus valores para dentro do ramo da Nutrição, o autoconhecimento para se chegar ao tão almejado sucesso.

* Conteúdo elaborado por Nívia Rodrigues, colaboradora do Portal EM TEMPO.

Leia mais:



De serviços gerais a empresária de emagrecimento com três clínicas

Saúde: 5 mitos sobre emagrecimento que você precisa saber

Emagrecimento reduz risco de câncer, explica oncologista