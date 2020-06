Confira truques de maquiagem para treinar em casa

Os dias em casa podem ser muito produtivos e cheios de aprendizados para quem ama se arriscar e descobrir novas técnicas de beleza. Quando usada de maneira correta, a maquiagem tem o poder de deixar qualquer rosto ainda mais bonito, por isso, separamos alguns truques para quem quer treinar em casa e obter resultados incríveis.



Para testar as várias formas de uso do lápis de olho na make, podem ser utilizados do modo mais comum, rente aos cílios com um traço estilo delineador ou ser a base para um bom esfumado. Para um resultado profissional da técnica de smokey eyes, por exemplo, o ideal é utilizar um lápis escuro mais cremoso e macio.

O smokey eye é uma das técnicas de beleza com espaço reservado no pódio dos beauty looks clássicos. O esfumado sutil, com degradê entre sombras, é favorito entre as apaixonadas por make e ainda ajuda a destacar o olhar | Foto: Reprodução

“A função do produto é formar uma base para a sombra preta, o que garante maior fixação e pigmentação. O toque final está na aplicação na linha d’água para deixar o olhar mais marcante”, explica o maquiador e consultor de desenvolvimento, Sadi Consati.

Para apostar em uma make básica, um delineado simples reto faz toda a diferença. O traço pode ser mais preciso, para dar protagonismo ao delineado, ou leve, o que facilita o esfumado.

Apesar de simples, os delineados retos podem destacar o olhar e esbanjar estilo, no caso dos coloridos. | Foto: Reprodução

Treinar novas formas de preencher as sobrancelhas durante os dias em casa também é uma boa dica. Entre testes, é possível descobrir como contornar e qual formato mais lhe agrada, do mais natural ao bem marcado.

Treinar o preenchimento das sobrancelhas garante habilidade e rapidez na hora de se arrumar | Foto: Reprodução

E para experimentar e arriscar em novas cores de batom para já pensar nos looks pós quarentena, teste sem precisar sair de casa no Espelho Virtual disponível no site boticario.com.br. Lá estão todas as cores e texturas. Além disso, se quiser maratonar vários tutoriais de make, o canal do Boticario no Youtube está recheado de vídeos com dicas incríveis: youtube.com/desejosdemake.

Uma das dicas é testar diferentes cores de batons, podendo combinar com os looks ou acessórios | Foto: Reprodução

*Com informações da assessoria