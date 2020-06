Com salões fechados, mulheres se reinventam para ficarem mais bonitas

Manaus – Com os salões de beleza, SPA e centros de estética fechados, muitas mulheres precisaram se reinventar na hora de cuidar da parte estética do corpo. A busca por serviços caseiros fez com que o público feminino precisasse se reinventar e buscar novas formas de manter a autoestima durante a quarentena.

As idas às manicures e serviços de depilação se tornaram inviáveis diante da pandemia do novo coronavírus e com tato tempo livre em casa as mulheres passaram a olhar para si e desenvolver rituais de cuidado estéticos. Para aquelas que eram cliente fiéis dos salões de beleza e não adiavam a ida aos serviços de estética foi preciso buscar novas formas de continuar se cuidando. A empresária Vitória Souza destacou que não esperava uma duração tão longa da pandemia e precisou se cuidar sem quebrar a quarentena.

“Eu realmente achei que não iria durar muito, cheguei até a ligar para alguns serviços e todos estavam suspensos. O jeito foi pesquisar dicas na internet para cuidar da pele, cabelo e corpo em casa. Eu me surpreendi, acabei conhecendo os benefícios da camomila, amido de milho e até mesmo o mel”, contou.

Vitória confessou ainda que ao buscar hidratações naturais para o cabelo acabou aprendendo diversas técnicas que têm sido sua salvação durante o isolamento.

"Uma vez por semana eu faço hidratações com leite de coco, óleo de coco, amido de milho, açúcar e mel. Pode até parecer nojento, mas pode acreditar, que deixa o cabelo lisinho, solto e com um brilho incrível, nem dá vontade de ir ao salão”, brincou Souza.

Já para a estudante Isabel Silva, o grande desafio foi os cuidados com o corpo. O problema aconteceu devido a loja de cosméticos onde a estudante era cliente demorou a se adaptar ao delivery e durante esse período foi necessário conhecer outras formas de cuidados.

“Fiquei desesperada no início, mas com algumas consultas nos instas das blogueiras achei diversas receitas para o corpo com produtos baratos e que era possível adquirir na farmácia, como o óleo de coco, leite de rosas e uns hidratantes naturais que acabei ficando apaixonada”, confessou.

Os cuidados vão além da estética, proporcionam bem-estar as mulheres, eles são fundamentais para que elas possam se sentir seguras durante o dia a dia.

“Pode parecer frescura de gente vaidosa, mas eu me senti mal em não conseguir cuidar da minha pele. Com esses cuidados básicos a autoestima fica lá em cima e você até se sente mais envolvida consigo mesma”, analisou Silva.

Rosto e Corpo

Os cuidados com a pele proporcionam mais leveza | Foto: Reprodução

As rotinas de “skin care” cuidados com o rosto ganharam destaque ao redor do mundo por reunir produtos diversos que proporcionam atenção especial a pele sensível da face. Para aprimorar a técnica, a acadêmica de jornalismo Natália Lima, optou por adquirir aparelhos que trouxessem mais benefícios a pele.

“Como estou em home office, comprei todos os produtos de skin care e em vez de fazer limpeza de pele com esteticista comprei uma máquina por delivery, ela faz tudo que eu poderia fazer indo no salão, tem sido ótimo”, afirmou.

Mesmo com a correria do home office, a publicitária Nathalya Brandão afirmou que tem se esforçado para manter os cuidados para manter a autoestima.

“Durante a quarentena eu tenho me esforçado para manter os cuidados com a pele, limpar e hidratar todos os dias. Já no corpo, eu estou buscando hidratar com óleo de coco durante o banho com pausa de 15 dias. Isso me ajuda a me manter bonita e cuidada por mim mesma é muito importante”, disse.

Os exercícios também são fundamentais para que manter a qualidade de vida e a beleza em casa. “Em relação ao corpo estou fazendo exercícios em casa, todo dia pulo corda por 30 minutos, confesso que as vezes tenho preguiça, porém lembro que a quarentena vai acabar e eu preciso manter a forma”, contou Lima.

A prática de exercícios físicos proporciona uma rotina mais ativa para as pessoas | Foto: Reprodução

Reabertura

Os serviços de beleza e estética estão previstos para retomar no dia 29 de junho, segundo o plano de reabertura do Governo do Estado. Para a sócia do salão de beleza Studio Sis, Larissa Barosso, o retorno será essência para voltar a cuidar das mulheres de forma adequada.

“Durante esse período tivemos muita procura de mulheres que queriam se arrumar para assistir lives em casa, realizar manutenção ou até mesmo se sentir bonita e com o retorno poderemos proporcionar esse bem-estar novamente, com toda a segurança”, afirmou.

Apostas em delivery e criação de site foi da proprietária da loja de maquiagem Make For You. A loja 'bombou' no Dia dos Namorados, por exemplo, com vendas de buquês de maquiagens.



