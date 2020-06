Amor ou abuso? Vítimas e especialistas ajudam a identificar

Manaus - Neste mês de junho, a miss Manicoré Kimberly Mota foi assassinada a facadas pelo namorado . À polícia, o autor do crime confessou ter ciúme excessivo da vítima, o que teria motivado a ação. O caso da jovem faz parte de outras mortes e agressões a mulheres mesmo durante a pandemia . Para tentar evitar novas vítimas, especialistas e sobreviventes de relacionamentos abusivos relatam como saber se vínculo é saudável ou não.

Jacqueline Suriadakis é advogada e presidente do projeto Fenix Amazonas, que acolhe mulheres vítimas de violência. Ela diz que o mais complicado para quem está numa relação abusiva é perceber a situação. Segundo a profissional, a vítima se encontra em um buraco escuro e sem conseguir enxergar a saída.

"Acredito que as pessoas costumam confundir o amor por terem carência afetiva, talvez mais ainda associada à infância, mas não apenas. Como a pessoa não teve esse afeto, acaba por não saber diferenciar amor e abuso. E fica mais suscetível a entrar em relacionamentos com pessoas de má intenção, agressivos", afirma Jaqueline.

Sinais abusivos

A advogada explica que o primeiro sinal de que está em um relacionamento abusivo é o controle por parte do parceiro. Ela lembra que no início dos namoros algumas pessoas costumam achar "bonito" o namorado que liga várias vezes para saber onde você está, o que faz e se está com alguém. No entanto, Jacqueline alerta para o perigo desse comportamento.

Jacqueline sobreviveu a um relacionamento abusivo e hoje ajuda mulheres vítimas de violência | Foto: Divulgação

"Isso é um autocontrole disfarçado de proteção de querer bem. Gradualmente o parceiro vai te manipulando e dizendo que você não pode sair para certos lugares e nem ter certas amizades, não pode usar certas roupas e nem carregar maquiagem porque é errado. A pessoa passa a controlar a vida por completo da vítima e ela pensa que isso é um cuidado que ele está tendo com ela, uma forma de amor", diz a advogada.

Outro sinal do abusador é a manipulação, segundo Jaqueline. Ela sugere que se observe se a pessoa está sempre culpando a outra por tudo, se a ofende na frente de outras e depois diz que era brincadeira.

"Se a pessoa te inferioriza, te constrange, se quer sempre exercer domínio sobre você, se ela te deixa mal e depois pede desculpas, mas sem se importar de verdade, isso pode ser um sinal de abusividade", afirma ela.

Família deve 'meter a colher'

Muito já se ouviu o ditado 'em briga de marido e mulher, não se mete a colher'. Mas quantas vítimas poderiam ter sobrevivido e se livrado de relacionamentos abusivos se alguém tivesse 'se metido'?

Para Jacqueline, é importante que a família apoie e não julgue a vítima. Ela afirma que familiares devem ser solidários e lembrar que a pessoa não está sozinha.

Projeto Fenix Amazonas já ajudou mais de 200 mulheres em dois anos, diz Jacqueline | Foto: Divulgação

"Quando não há julgamentos e nem recriminação da vítima ela se sente mais segura e à vontade para contar o que ela sente e fica muito mais fácil ajudá-la a sair do relacionamento abusivo", comenta a advogada.

Psicológico da vítima (e do agressor)

É de se esperar que constantes abusos e agressões podem prejudicar a saúde mental das vítimas. América Medeiros, psicóloga, explica como relacionamentos não saudáveis afetam os envolvidos. Antes de tudo, ela lembra que relacionamentos abusivos podem ser entre homem e mulher, mas também pessoas do mesmo sexo.

"Geralmente o abuso provoca marcas profundas no indivíduo. Umas das piores formas do relacionamento abusivo é que ele vai minando os recursos e a maneira de reagir, tornando o indivíduo refém do medo. A saúde mental das pessoas é sempre a primeira a ser afetada. Quando ocorre o abalo psicológico os principais sintomas a surgirem são: baixa autoestima, ansiedade, insônia, fadiga, medo, fobia, dores na cabeça e a depressão", afirma a especialista.

Psicóloga defende que vítima e agressor procurem ajuda profissional | Foto: Divulgação

A psicóloga desenha também o quadro das mentes de abusadores. Segundo ela, esses parceiros querem sempre demonstrar seu poder sobre a vítima. Nem sempre eles partem para atitudes físicas, como exploração sexual ou agressões, explica a profissional.

"Existem abusos mais sutis. O agressor põe sua vítima em uma situação de inferioridade, depositando nela toda a responsabilidade emocional por ele, e isso gera prazer ao abusador", diz a psicóloga.

Terapia de casal resolve?

Caso tenha se reconhecido em um relacionamento abusivo, você pode pensar se é possível mudar esse quadro ou se a única solução é terminar. A depender do caso, América Medeiros diz que terapia pode ajudar a salvar a relação.

"Terapia de casal pode ajudar porque ela tem por objetivo contribuir com a resolução dos conflitos, disponibilizando um espaço para a comunicação reflexiva e assertiva, procurando alinhar as expectativas do casal. Porém, em alguns casos, o casal em terapia percebe que o melhor para ambos é a separação. Isso não quer dizer que a terapia não deu certo", diz a profissional.

Ela sugere ainda que o acompanhamento psicológico seja feito individualmente ao invés de casal, porque assim a vítima pode se sentir mais à vontade para falar. A psicóloga diz que isso ajuda a pessoa que foi afastada de amigos e familiares por força do lado abusivo da relação.

Relatos para se inspirar

Carla Oliveira, 38, (nome fictício para proteção da vítima) mora em Manaus e conta ter vivido em um relacionamento abusivo por 12 anos. Apesar de todo o tempo, ela só se viu livre do marido abusivo há dois anos.

"Não era violência física, e por vezes eu justificava por isso mesmo, dizia que ele nunca havia me batido. Mas, por outro lado, tinha muita pressão psicológica. Eu tinha medo de sair na rua e quando eu saía eu precisava ver se ele não estava me seguindo. Se ele me visse fora de casa, até mesmo com amigas, ele gritava e me fazia voltar com ele", conta a mulher.

Com o tempo, ela diz ter desenvolvido uma série de sensações como ansiedade, picos de pressão alta e azias. Ela fez boletins de ocorrência por pertubação do sossego e ameaças, mas o marido sempre dava um jeito de se desculpar com ela, que por isso desistia de seguir com as acusações.

Carla diz que tomou coragem para deixar a relação quando viu que não cuidava de si, nem da aparência, só para ver se assim o marido a deixava. Ela adoecia ou ia para festas em família e ele não se importava.

Seis meses depois de terminar o casamento abusivo, ela diz que encontrou outro rapaz. O casal já está junto há um ano e Carla conta que é diferente com ele. Seu namorado faz questão de segurar sua mão e eles conversam muito.

Ciclo da violência

É denominado 'clico da violência' o processo que pode entrar uma mulher ao se relacionar com alguém que tem comportamentos abusivos e violentos. A vítima, sem se dar conta, passa por estágios de agressões já conhecidas por juristas e psicólogos até que algo mais grave ganha possibilidade de acontecer. O infográfico abaixo demonstra as etapas da violência em um relacionamento.

Ciclo da violência que vive uma pessoa vítima de relacionamento abusivo | Foto: Alexandre Sanches

Busque ajuda e denuncie

Caso queira denunciar ou procurar ajuda, pode ligar para os números 180, 181 e 190. O atendimento também pode acontecer na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (Deccm), localizada no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul. Caso precise de um endereço alternativo, a mesma delegacia tem uma unidade especializada situada no bairro Cidade de Deus, zona Norte, atrás do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Além da denúncia, o apoio psicológico pode ser feito no Serviço Assistencial e Psicológico Emergencial às Vítimas de Violência (Sapem) ou no Centro de Referência de Amparo à Mulher (Cream), da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O telefone é (92) 3624-5370.

