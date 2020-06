Qual o tamanho ideal do pênis? Especialistas esclarecem dúvidas!

Manaus – No universo masculino o pênis é considerado um dos órgãos mais importante do corpo humano. Quando se trata do tamanho do membro reprodutor é inevitável que os homens associem o comprimento com a masculinidade. Para muitos, é por meio do tamanho do membro que os homens podem ocasionar mais prazer para as mulheres na hora do ato sexual. Especialista e estudos explicam a relação dos homens com o pênis.

Em quase todas as sociedades patriarcais o tamanho do pênis está associado a forma e a potência deferida ao homem, na cultura ocidental o homem é quem assume a liderança da vida e da sexualidade. Na antiguidade, os homens eram respeitados pelo tamanho de seu membro, por isso criou-se a cultura masculina de que o tamanho do órgão reprodutor é uma das temáticas mais importantes quando se trata se sua sexualidade e também sua relação externa com as mulheres.

Embora a temática seja recorrente na vida masculina, o médico urologista Dr. Eugênio Rocha, destacou que o tamanho do pênis não está ligado a um bom desempenho sexual como muitos acreditam.

“Essa associação é um equívoco cultural, no entanto não há estudos que comprovem que homem com pênis maiores proporcionam mais prazer para as mulheres. O desempenho sexual só será comprometido se o homem estiver inseguro quanto ao ato o que provoca nervosismo e complexos que podem a pessoa a não concluir o sexo, o tamanho do pênis não é um desses fatores”, revela Rocha.

Comprovação científica

Segundo especialista, o tamanho do pênis não altera o desempenho sexual | Foto: Reprodução

De acordo com estudos, muitos homens sofrem do distúrbio dismórfico corporal, em que muitos acreditam que não importa o tamanho do membro ele sempre será pequeno e insuficiente para suas companheiras. Em 2014, uma revisão de 20 pesquisas analisou os pênis de mais de 15 mil homens e concluiu que as médias de tamanho dos membros flácidos eram de 9,16 cm, esticado de 13,24 cm, ereto de 13,12 cm.

Já os estudos mais recentes publicados em 2018, um grupo de urologistas fez uma revisão de 17 estudos sobre o assunto e concluiu que existem poucos dados sobre a melhor técnica para medir o comprimento do pênis e por esse motivo há uma variação significativa nas dimensões dos pênis. Os resultados mostraram que comprimentos médios dos pênis flácidos em alguns estudos variavam de 8,21 cm a 8,8 cm, esticado era de 10,88 cm a 12,4 cm, e ereto era de 12,9 cm a 13,01 cm.

“Normalmente o pênis varia de 5 a 10 cm quando está totalmente flácido, com cerca de 2 cm de diâmetro. Durante a ereção o tamanho pode chegar a 12 cm e 3 cm de diâmetro. A orientação para os homens que se sentem inseguros quanto ao tamanho do seu membro podem procurar um urologista que esclareça as dúvidas e inseguranças sobre a temática”, esclarece o especialista.

O urologista destacou ainda que as brincadeiras, crenças e preconceitos voltados ao tamanho do pênis podem ser prejudiciais aos homens, criando insegurança na hora da relação sexual durante a vida adulta e pode ser confundido como uma anomalia do pênis.

“O que existe são situações de micro pênis, no entanto a patologia é identificada ainda na fase infantil do homem, em que o membro passa a se desenvolver. Questões como essas devem ser anuladas, pois cada indivíduo se desenvolve de uma maneira particular e existem outras situações que podem resultar em uma boa relação sexual”, explica o médico.

Para as mulheres o tamanho importa?

Em muitos casos, as mulheres atingem orgasmo por meio das preliminares, ou seja, sem penetração | Foto: Reprodução

Em 2012, um outro estudo britânico reuniu 300 mulheres identificou que 60% afirmaram que o tamanho do pênis não faz diferença, no entanto ressaltaram a preferência por pênis mais longos.

Já para outras mulheres, como a acadêmica de enfermagem, que não se identificar, o que realmente importa é o desenvolvimento do parceiro na hora do sexo.

“O sexo não se resume a pênis grande, o orgasmo da mulher está diretamente ligado aos toques, movimentos e até mesmo o sexo oral, que para mim é mais prazeroso que a penetração. Acredito que os homens podiam deixar o tamanho do pênis de lado e se aprofundarem em outras orientações sexuais”, analisou.

