Botox no dentista? Especialista tira dúvidas sobre uso e aplicação

A toxina botulínica, mais conhecida como botox, é bastante utilizada em clínicas de estética, principalmente para amenizar sinais de envelhecimento da pele. No entanto, os dentistas também fazem uso dessa substância frequentemente para melhorar assimetrias e aliviar dores causadas por bruxismo e disfunções da ATM (articulação temporomandibular que liga o maxilar ao crânio).

Apesar de já estar presente nos consultórios há algum tempo, muitas pessoas ainda têm insegurança sobre o uso e aplicação. Você também tem? Então veja as orientações do especialista. O dentista Paulo Zahr, fundador da OdontoCompany, esclarece as principais dúvidas sobre o uso da substância em clínicas odontológicas:

O dentista pode aplicar o botox?

Sim. A aplicação do botox se tornou um procedimento estético muito procurado e que vem ganhando cada dia mais espaço nos consultórios odontológicos para fins estético-funcionais. O dentista está habilitado e tem autorização para realizar os procedimentos odontológicos que utilizam o botox. Entretanto, na hora de escolher a clínica para realizá-los, é importante buscar por consultórios devidamente equipados e especializados que oferecem esse tipo de tratamento.

Quanto tempo dura o procedimento?

O procedimento dura, em média, 30 minutos para ser realizado e o paciente pode notar os primeiros resultados após dois ou três dias. Os resultados finais são visíveis depois de 15 dias. Os efeitos do tratamento duram de quatro a seis meses e, depois desse período, é necessário voltar ao consultório para novas aplicações.

O organismo cria resistência à toxina?

Existem casos em que o organismo, após algum tempo, desenvolve anticorpos contra a substância. Isso acontece, principalmente, com pessoas que utilizam o botox em grandes quantidades e de forma rotineira. Então, o tempo de ação pode ser reduzido e torna-se necessário aplicar doses maiores.

Pode ocorrer alguma complicação na aplicação?

O botox é uma substância segura, controlada pelo Ministério da Saúde Brasileiro e pelo controle de medicamentos americano. Ocasionalmente, pode haver vermelhidão e inchaço ao redor dos pontos aplicados, bem como dores de cabeça e locais, no entanto, essas reações são comuns e costumam desaparecer dentro de 24 horas. Em casos em que o profissional não tem a qualificação necessária e aplica doses maiores do que as indicadas, o tratamento pode até gerar assimetrias faciais, queda das pálpebras, paralisias faciais transitórias e enfraquecimento dos músculos. Por isso, é importante procurar um dentista qualificado.

A aplicação do botox é dolorosa?

Não. A aplicação costuma ser bastante rápida e indolor e não deixa nenhuma cicatriz. Durante o procedimento, o médico ou dentista seleciona os pontos exatos e injeta a quantidade ideal da substância. No caso de pessoas mais sensíveis à dor, é possível realizar o tratamento com anestesia local.

Existem contraindicações?

Sim. Apesar da aplicação ser considerada um procedimento seguro, existem alguns casos em que não é recomendado, por exemplo, em mulheres grávidas ou lactantes; portadores de doenças autoimunes; pessoas com sensibilidade aos componentes do botox; alérgicos e intolerantes à lactose ou albumina; portadores de doenças neuromusculares ou em pacientes em tratamento com o antibiótico aminoglicosídeo.

