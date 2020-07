Confira dez lugares amazônicos para despertar o amor

Em quantos dos dez locais amazônicos você já fez amor? | Foto: Stheontheroad

Manaus - Ter relações sexuais em um ambiente fora do habitual é sinônimo de excitação para muitas pessoas. Colocar-se num ambiente novo ajuda a descobrir novos gostos entre o casal, além de reaproximá-los. Imagina só transar em um lugar amazônico? Em um hotel de selva ou até mesmo em uma canoa?



A sexóloga Neyla Siqueira explica que na maioria dos lugares como flutuantes, praias e até no rio, a primeira coisa que não se pode deixar de lado é a questão da segurança em relação a atentado ao pudor. Antes de priorizar a excitação, tenha em mente que ter relações em lugares públicos é crime.

“Também é importante tomar cuidado com a questão da ausência de roupas nos rios, que tem a presença do candiru, peixe que vive nos rios amazônicos e entra na uretra, além de bactérias presentes na água. Sair da rotina da cama, principalmente num período pós-pandemia, dar uma mudada no lugar, é importante para reacender a relação entre a mulher e o parceiro”, conta a sexóloga que também salienta a importância de regionalizar os ambientes, pela facilidade no acesso.

Em muitos casos em que o relacionamento sexual entre um casal não vai muito bem, uma das soluções é justamente experimentar coisas novas, além da mudança de ambiente também testar brinquedos sexuais.

O EM TEMPO consultou casais e sexólogos e preparou uma lista com dez lugares amazônicos para o casal que queira sair do padrão, do ambiente com quatro paredes, e inovar na relação sexual.

Dez (10) lugares amazônicos para transar ao menos uma vez na vida:



1 – Flutuante

Muitos flutuantes disponibilizam quartos aos banhistas com lindas vistas e até um certo conforto. Já pensou dar um mergulho e depois aproveitar a cama do quarto, além de ter uma vista incrível para o rio?

É possível encontrar uma grande diversidade de flutuantes no Rio Negro | Foto: Reprodução

2 – Saco de dormir/barraca

No meio das estradas há muitas chácaras e sítios que abrem ao público uma área de camping. O local com o barulho das cigarras e a brisa da noite (e às vezes até um barulhinho de rio) proporciona um clima ideal para satisfazer seus desejos mais selvagens, seja num colchão dentro da barraca, ou em um saco de dormir, se você quiser ser mais audaciosa (o).

Alguns sacos de dormir comportam até duas pessoas, ideal para a aventura | Foto: Divulgação

3 – Canoa

Alguns podem se assustar com a sugestão, mas fazer sexo se equilibrando para não afundar a canoa pode oferecer além de prazer, bons momentos de diversão.

Se der um jeitinho, a canoa pode ser uma ótima escolha | Foto: Reprodução/Angie

4 – Praia deserta

A dica é simples: joga aquela toalha ou a saída de banho na areia e aproveita que a praia é só de vocês. Temos várias aqui nas proximidades de Manaus como praia da Lua, Açutuba, Japonês, do Escondidinho e outras. Confira a lista de praias aqui e como chegar até elas!

Algumas propriedades privadas têm sua própria praia deserta | Foto: Ernani Fagundes

5 – Cachoeira

Uma opção não tão indicada por conta do perigo de contaminação por bactérias e pela água fria em muitos córregos da região amazônica, que talvez faça com que o parceiro não se anime muito, mas que ainda assim muitos resolvem arriscar, já que transar dentro da água pode ser muito prazeroso, são as cachoeiras de Presidente Figueiredo.

Cachoeiras e corredeiras podem excitar as mulheres, mas não os homens | Foto: Divulgação

6 – Hotel de selva

O lugar paradisíaco é ideal para aqueles que querem ter uma experiência única. A Amazônia possui hotéis de selva mais próximos ou distantes da capital, com cômodos confortáveis e ainda opção de café da manhã, para quem acordar precisando repor as energias. Temos nas proximidades, o Amazon Tupana e o Juma Lodge . Hotéis de selva voltam a operar em agosto deste ano.

Em quantos dos dez locais amazônicos você já fez amor? | Foto: Stheontheroad

7 – Trilha

Para os casais que gostam de fazer atividades físicas ou sejam apenas amantes da natureza, a opção é ideal. Já pensou no meio da trilha, só os dois, dar aquela relaxada? Talvez esteja na hora de experimentar!

Há vários lugares no entorno da capital com trilhas pouco movimentadas | Foto: Divulgação

8 – Árvore

Transar em pé com um dos parceiros de costas para uma árvore pode ser desafiador, mas é uma opção bastante interessante considerando que vivemos no meio da floresta amazônica. O prazer é certo para os casais que escolhem esta opção.

Árvores com troncos mais largos podem ser opções melhores | Foto: Reprodução

9 – Escada do MUSA

A opção é diferente, sem dúvidas. Mas para quem já subiu aquelas escadas, sabe que seria bom relaxar entre os degraus, certo? Cuidado redobrado aos corajosos e aproveitem as diversas opções de posições para experimentar no lugar.

A quilométrica escadaria do Musa é uma das opções mais ousadas | Foto: Reprodução

10 – Quintal

Por último, porém não menos importante, o quintal de casa. Muitas casas possuem quintais amplos e com árvores, ótimo lugar para experimentar novas posições, principalmente pela privacidade.

Quintais espaçosos ou menores podem ser opções para quem não quiser se expor | Foto: Divulgação

