É possível engravidar com sexo anal?

Manaus - O sexo anal está repleto de tabus e, por conta disso, muita gente pode ficar com dúvidas em relação à prática, que é feita por apenas 37% das mulheres regularmente, conforme pesquisa da Universidade de Indiana Bloomington. Leitores do EM TEMPO perguntaram: “Sexo anal engravida?” e o ENTRE ELAS traz a resposta. O ginecologista e obstetra, Thiago Gester, tem uma resposta clara para isso.

Muitas são as dúvidas dos leitores do ENTRE ELAS: Será que o sexo anal engravida? Será que a ejaculação neste local tão longe do útero fará com que uma gestação aconteça? Vamos entender um pouco da anatomia feminina com o ginecologista para responder essa pergunta.

O corpo feminino possui três aberturas na região íntima. A da uretra (onde sai o xixi), a vagina (a qual dá passagem para o útero onde a gravidez ocorre) e obviamente o ânus: órgão secretor das fezes fabricadas pelo sistema digestório. Entre essas três aberturas há uma camada de músculos e outros órgãos, portanto não há ligação nem passagem entre um e outro, não são interligados embora sejam muito próximos.

“O sistema reprodutor feminino é composto por: vagina, útero, trompas e ovários (didaticamente de forma básica). Para se ter a possibilidade de gravidez é necessário que o órgão genital masculino, o pênis seja introduzido na vagina e haja ejaculação. Se a mocinha estiver no período fértil ou não fizer uso de métodos contraceptivos ela poderá engravidar", explica o Dr. Thiago.

Mas, afinal pode engravidar por sexo anal?

Médico tira dúvidas sobre o sexo anal | Foto: Reprodução

“O casal que opta por ter relação sexual por via anal o risco de gravidez é nulo, pois o ânus não faz parte do sistema reprodutor feminino”, revela o médico.



No entanto, diante disso, o preservativo sempre deve ser usado quando for realizar a prática. Isso porque, além do pensamento da possibilidade de engravidar, o item ajuda a evitar doenças, como o fato de contrair HIV. Afinal, como a região anal é mais seca, o contato direto do pênis pode ocasionar fissuras e machucados. E aí também está a importância do lubrificante.

“Use preservativo, pois a região anal é muito contaminada. Assim evita se adquirir infecções Urogenitais”, orienta.

Outra orientação do especialista é não permitir que o parceiro introduza o pênis depois de ter penetrado no ânus, pois pode ocasionar infecções vaginais. “Nunca deixe introdução vaginal após iniciado com a região anal, seja ela com ou sem camisinha. Se for fazer, deixe a região anal por último”, aconselha.

O ginecologista recomenda também o uso do gel, além de diálogo com o parceiro sobre o ato.“Use gel o quanto for preciso, pois assim evita traumas na região anal. Converse com seu parceiro antes de iniciar essa prática, afinal respeito é a base de tudo”, explica.

Leia Mais



Engolir esperma faz mal? Tire suas dúvidas com os especialistas