Cistos do Ovário: entenda as diferenças e como avaliar o risco

Manaus - Imagine em cisto no ovário como espinhas do sistema reprodutivo: principalmente as que são, às vezes, dolorosas e irritantes. Normalmente, seus ovários se agitam de acordo com o cronograma menstrual. Mas, às vezes, eles podem desenvolver cistos ovarianos – pequenos sacos cheios de líquido ou tecido.

“O Cisto Ovariano é uma alteração benigna sendo muito comum em mulheres em idades férteis e que na maioria das vezes não causam sintomas, sendo diagnosticado por acaso em exames de rotina ginecológico, no caso a ultrassom Transvaginal”, revela o ginecologista e obstetra Thiago Gester.

Existem diferentes tipos de cistos ovarianos, conforme explica o médico:

- Cistos Funcionais: que são fisiológicos, e nada mais que a ovulação

- Os Microcistos: que podem estar relacionados a alterações hormonais, exemplo, "ovários micropolicisticos"

- Os cistos Simples: que se não forem os normais, ovulatórios, em geral, são de origem benignas, muitas vezes hormonais.

- Cistos Complexos: que podem ser benignos ou não. Estes, devem ser acompanhados mais de perto e até operado, dependendo do caso.

Sintomas

O médico explica que quando o cisto é muito pequeno não costuma provocar sintomas e geralmente desaparece com o passar do tempo. “Porém, algumas vezes, dependendo da origem e quando for maior que 3 cm de diâmetro, a paciente pode apresentar alguns sintomas: Inchaço no abdômen, dor na relação sexual, irregularidade no ciclo menstrual e às vezes dificultar na fertilidade”.

Na presença de um desses sintomas é preciso procurar um ginecologista e atualizar os exames de rotina.

