Semana do batom: escolha a textura, cor e acabamento ideal para a make

Manaus - Os batons fazem a diferença na maquiagem, trazendo diferentes tipos de cores, texturas e acabamentos para garantir um visual power. Eles são peça chave para finalizar o look ou para dar um “up” na autoestima. Seja um colorido para as makes mais criativas, nude para um look mais natural ou um vermelhão para uma composição vibrante, é possível brincar as cores de acordo com o “mood”. Por isso, na Semana do Batom (que segue até 2 de agosto), o Boticário colocou todos os batons das marcas Make B. e Intense com 50% de desconto. São mais de 130 opções entre cores, texturas e acabamentos.

Para renovar o estoque e não perder a oportunidade de reaver os seus batons favoritos e apostar em novas possibilidades, o portfólio de Make B. possui 76 opções com diferentes tons e texturas: em bala mate, hidratante e cremoso, batons líquidos mate, diamond, metálico e gloss labial. Os segredinhos por trás do sucesso desses produtos são uma potente carga de pigmentos, com alta cobertura já na primeira aplicação, maior duração e fidelidade da cor. Além disso, todos têm fórmula 100% vegana e com ácido hialurônico.

Para garantir a promoção com conforto e segurança, os pedidos podem ser feitos em quatro canais de venda | Foto: Divulgação

Duas super inovações completam o portfólio de Make B.: o batom stick Hyaluronic FPS 15, com poder preenchedor, e a versão Cushion – que tem efeito mais natural e pode ser usado também como blush.



O estilo mais vibrante e jovial da linha Intense traz 60 opções entre: batons bala cremoso, mate, efeito natural Super Fresh!, acetinado e os batons líquidos Superfix Tint – que dura 16h e não transfere –, efeito natural Super Fresh!, glossy efeito bocão e ainda os lápis batom Instalip mate.

Para garantir a promoção com conforto e segurança, os pedidos podem ser feitos em quatro canais de venda. No e-commerce ou aplicativo, tem frete grátis para compras acima de R$ 129,90 e parcelamento em até 10 vezes sem juros em operações acima de R$ 100. Para comprar na loja mais próxima sem sair de casa, é só solicitar atendimento via WhatsApp por meio do número (41) 8771-4909, válido para todo o país, e consultar a disponibilidade de entrega na sua região. Ainda é possível encontrar uma revendedora pelo endereço: https://encontre.boticario.com.br/ .

Além disso, o ”Espelho Virtual” permite experimentar o batom preferido on-line e sem sair de casa. A ferramenta está disponível no site e app para smartphones e pode ser acessada no link bit.ly/espelhoboti . Ao acessar, basta abrir a câmera ou inserir uma foto e provar todas as cores e texturas para escolher o novo batom preferido!

