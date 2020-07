Dia do Orgasmo: confira cinco curiosidades sobre o clímax feminino

As mulheres devem ser responsáveis pelo próprio prazer e não podem colocar a expectativa apenas no parceiro | Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (31) é comemorado o Dia do Orgasmo . A data foi criada em 1999 por donos britânicos de sex shops que queriam movimentar os negócios e incentivar a venda de produtos eróticos. O assunto é um dos que mais gera muitas dúvidas quando se fala de sexo. E tem muita gente que acha que entende tudo sobre o clímax feminino.

Algumas mulheres não sabem qual é a sensação de ter um orgasmo ou o que fazer para ter um. A ciência já fez muitas pesquisas sobre o tema. Mas não tem tanto mistério assim. A sexóloga Jaqueline Blander lista alguns pontos que considera fundamentais, mas que às vezes são ignorados: as mulheres devem ser responsáveis pelo próprio prazer e não podem colocar a expectativa apenas no parceiro ou na parceira.

Por isso, o Portal EM TEMPO separou cinco curiosidades que você provavelmente não sabia sobre o orgasmo feminino.

Prazer no clitóris

Você sabia que Orgasmo vaginal e clitoriano são iguais? Na verdade, o orgasmo é um só, o que muda é a estimulação. A maioria das mulheres sente mais prazer por meio do clitóris, mas há as que conseguem chegar lá apenas com a penetração. Segundo os especialistas, a sensação de bem-estar, ao final do sexo, será a mesma.

E nem só de penetração vive o orgasmo. E tem explicação científica para isso. Tudo que é mucosa tem terminações nervosas. "O ser humano é adaptativo. Dá para erotizar outras partes do corpo. Seios, orelhas, pescoço, pés," comenta a sexóloga.

São várias as possibilidades. A favorita, porém, é mesmo o clitóris. Já foi comprovado cientificamente que ele é o melhor caminho para se chegar ao clímax.

O álcool pode ser um inimigo

Cuidado com o excesso de bebida! O álcool interfere no sistema nervoso central, diminuindo a ação dos hormônios responsáveis pelo prazer, o que dificulta a lubrificação e o orgasmo.

Muitas pessoas acham que consumir bebida alcoólica num encontro ou antes do sexo vai ajudá-las a relaxar, entrar no clima e ter uma experiência mais prazerosa. Aquela taça de vinho ou de champanhe pode, sim, ajudar na redução de inibições. Porém, se consumido em quantidade exagerada, o álcool vai é dificultar o alcance do orgasmo.

"O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Resumidamente, ele é um anestésico. Uma taça de vinho, ou de espumante, ou uma lata de cerveja, que seja, pode deixar a pessoa mais desinibida. Mas não vou aconselhar, porque a gente tem que poder transar e ter prazer sem beber,' disse Jaqueline.

Existem vários tipos de orgasmo feminino

Ao contrário dos homens, as mulheres podem ter vários tipos de orgasmo inclusive, em uma mesma transa. Os mais comuns são o clitoriano e o vaginal, mas também é possível atingir o orgasmo anal, por meio da estimulação dos mamilos e outras regiões mais sensíveis.

Mulheres realmente demoram mais que os homens para ter um orgasmo

Isso é verdade mesmo. O motivo pelo qual as mulheres demoram bem mais que os homens para ter um orgasmo em uma relação é porque o órgão sexual feminino precisa receber cerca de 200ml de sangue para ficar em seu auge de excitação, enquanto o pênis só precisa de 10ml.

O orgasmo começa no cérebro

Essa pode parecer boba, mas muita gente ainda desconhece: para o orgasmo acontecer, o cérebro precisa estar concentrado naquele momento. Não adianta nada o parceiro estar concentrado naquele momento. Não adianta nada o parceiro estar se esforçando para dar o máximo de prazer se a sua cabeça está montando uma lista de tarefas para o dia seguinte, não é? O cérebro tem um papel fundamental na captação dos estímulos e na resposta sexual. E por demorarem mais para atingir o ápice da excitação, é importante que as mulheres já estejam com a mente concentrada no momento antes da famosa “hora H”.

Ginecologista explica como alcançar o orgasmo

Segundo a ginecologista Maria Elisa, o ideal é que a mulher conheça melhor o próprio corpo e compreenda como funciona, pois, cada mulher tem suas particularidades.

“Não há um consenso sobre as rotas de acesso ao orgasmo. O estímulo do clitóris é a via mais conhecida, reconhecida e aceita. O suposto ponto G, localizado na parede vaginal anterior, é ainda motivo de controvérsias. Muitos estudos avaliando fatores anatômicos e funcionais tentam desvendar essa mecânica, não se tendo ainda conclusão definitiva. Atualmente, se cogita a possibilidade de que um dos pontos de partida para o orgasmo seja também o estímulo no colo do útero ou ainda que se possa alcançá-lo somente com o pensamento e a imaginação, sem a necessidade de estímulo físico", explicou a especialista.

Mas uma coisa é certa: "O orgasmo é uma sensação que corresponde ao ápice do prazer sexual. Ele dura poucos segundos e provoca o aumento da frequência cardíaca e respiratória, contrações involuntárias dos músculos ao redor do ânus e da vagina causando uma sensação de euforia e bem-estar", explica como acontece o fenômeno.

“No geral, para ter uma boa saúde sexual, além de ficar atenta ao uso da camisinha, é importante seguir uma vida saudável. Ter uma alimentação balanceada, com pouca ingestão de açúcares e alimentos gordurosos, além de praticar atividades físicas regularmente são fatores simples que influenciam também na vida sexual”, finaliza Maria Elisa.

