Bartolinite: saiba mais sobre a inflamação das glândulas de Bartholin

Manaus - O corpo feminino é cheio de particularidades e uma delas é a presença das glândulas de Bartholin, na região da vulva, a parte externa da vagina. As glândulas são responsáveis pela lubrificação do canal vaginal no momento do ato sexual e estão presentes nos dois lados dos pequenos lábios. Muitas mulheres não têm conhecimento sobre o tema e acabam não sabendo a importância de ter cuidado com a região vaginal.

Geralmente essas glândulas são imperceptíveis ao toque, mas apesar de benéficas podem causar alguns incômodos caso sejam obstruídas. Quando há a proliferação de bactérias na região do canal vaginal, as glândulas acabam entupindo e o líquido lubrificador fica retido, causando a formação de um cisto indolor, mais ou menos do tamanho de uma ervilha.

“Muitas vezes isso ocorre e, antes mesmo que a gente perceba, o próprio organismo já deu conta do recado e resolveu tudo. O cisto é reabsorvido e vida que segue, porém algumas vezes, além da obstrução, as bactérias geram uma inflamação dentro da glândula, gerando um quadro conhecido Bartolinite”, explica o ginecologista e obstetra Thiago Gester.

A inflamação do cisto ocorre a partir da obstrução das glândulas, sendo necessário procedimento médico para drenar o líquido | Foto: Reprodução

O médico afirma que quando isso acontece, além de perceber a formação do cisto é possível notar um excesso de calor na região, vermelhidão, dor e a secreção interna vai estar cheia de pus. Nestas condições, é necessário procurar ajuda médica para que o profissional drene o líquido do cisto e, em alguns casos, é preciso realizar até uma pequena intervenção cirúrgica. De qualquer forma, é indicado o acompanhamento profissional com o uso de medicamentos e antibióticos recomendados.

A infecção conhecida como Bartolinite pode ser causada por diversos tipos de bactérias, tais como as sexualmente transmissíveis, mesmo que essa não seja uma doença sexualmente transmissível, como a bactéria causadora da gonorreia (Neisseria gonorrhooeae) e a da clamídia (Chlamydia trachomatis). Além destas, também as responsáveis pelo trato intestinal (geralmente Escherichia coli), ou da pele (geralmente Staphylococcus aureus ou estreptococos).

Não há um método para evitar definitivamente a inflamação das glândulas, mas há alguns cuidados que podem ser feitos como o asseio adequado e o uso de preservativos durante o ato sexual. Thiago salienta: “Mais uma vez reforçamos a importância de conhecermos nosso corpo, para assim podermos identificar quando algo não está certo na sua ‘amiga’. Mulheres, procurem seu médico ginecologista caso apresentem esses sintomas”, indica o ginecologista.

