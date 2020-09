Empresa valoriza a cultura do Norte em nova campanha digital

Com uma comunicação exclusiva para as regiões e peças desenvolvidas por artistas locais, a campanha tem como objetivo aproximar a marca às consumidoras | Foto: Divulgação/ Nivea

Manaus - A NIVEA vem se mobilizando para gerar uma maior aproximação com o Nordeste e, mais recentemente, com o Norte do Brasil, com ações direcionadas específicas para o Amazonas. A empresa lançou uma nova campanha, criada pela Isobar, com estreia prevista para o dia 1º de setembro, no meio digital. Com o conceito “Nosso cuidado na sua pele”, a comunicação reforça a essência de Cuidado da marca, por meio de sua linha Azul, DNA da NIVEA e contou com uma artista amazonense.



“Este é um movimento para entender como é o perfil da nossa consumidora, os sonhos, o que desejam e pensam. Queremos estar de perto para conhecer cada consumidor”, conta Ligia Annunziato, head de trade e marketing do Nordeste da NIVEA.

Ligia contou, durante o evento virtual promovido pela multinacional nesta terça-feira (1), que a empresa fez uma mídia massiva em Manaus e Belém, ações nos pontos de venda e pesquisa com grupos de consumidores para entender às necessidades. Além disso, teve conteúdos educacionais durante a pandemia e uma edição especial da latinha para doação para médicos e enfermeiros.

Peças desenvolvidas por artistas no Norte e Nordeste

Desenvolvidas especialmente por artistas nortistas e nordestinas, as peças retratam, de forma autêntica, o significado do CUIDADO para cada uma delas: Ju Chooo (CE), Ty Silva (PA), Laura Athayde (AM), Rafaela Melo (PE) e Suzane Lopes (BA). As criações fazem parte da campanha digital exclusiva para as regiões Norte e Nordeste do país.

“Contamos com a criatividade e a produção cultural genuínas de cinco maravilhosas artistas locais para trazer um olhar sincero, que exaltasse a personalidade das mulheres nortistas e nordestinas. Nossa proposta é fugir de estereótipos que pouco se conectam com essa consumidora e trabalhar uma comunicação feita por elas e para elas”, comenta Andréa Bó, Diretora de Marketing da NIVEA Brasil.

A ideia surgiu a partir de pesquisas de percepção de marca realizadas pela NIVEA, que apontaram a importância do sentimento de identificação das consumidoras. Os estudos também mostraram pontos comuns e importantes para as mulheres dessas regiões, como a valorização das origens, o cuidado pessoal, a dedicação à família e aos amigos, além da personalidade forte.

“O meio digital nos permite uma conexão maior com a cultura, as características e os interesses de diferentes públicos e regiões. Usamos isso a nosso favor, para criar uma campanha no digital cuja linguagem valorizasse a cultura local e mostrasse como NIVEA cuida e tem orgulho de se colocar na pele dessas mulheres”, comenta Ana Leão, Diretora Geral da Isobar.

A multinacional tem investido nessas regiões e hoje conta com um escritório em Recife, responsável pela gestão de pontos de venda (PDVs) e pelo relacionamento com clientes e parceiros da marca. Para Ligia Annunziato, Head de Trade e Marketing da NIVEA para Norte e Nordeste, “o CUIDADO é a nossa essência e conseguimos expressar isso muito bem com essa campanha. A NIVEA CUIDA, valoriza a cultura regional e entende a importância das pessoas se enxergarem em nossas comunicações. Com certeza o público será tocado pelo belo trabalho realizado pelas artistas”, conclui.

A campanha abrange ações em mídias online (programática e portais), redes sociais, mídia externa (OOH), apenas no Norte, e search (busca paga), além de filme exclusivo para os canais digitais da marca e ação com influenciadores digitais das regiões.

Demanda de autocuidado cresce na pandemia

A Nivea sem revelar os números exatos, afirmou que cresceu em valor de duplo dígito a demanda dos produtos de autocuidado na pandemia.

“A mulher durante este período de pandemia ficou muito dentro de casa, então aumentou o autocuidado. Cresceu a demanda do skin, da latinha e dos faciais”, conta Ligia, durante evento virtual.

Artista amazonense

Laura Athayde é uma das ilustradoras da camapnha da NIVEA. Laura é uma quadrinista e ilustradora manauara. Formada em Direito e em Design Gráfico, começou sua carreira de ilustradora em 2013, tendo participado de publicações coletivas como Zine XXX e Desnamorados. Também desenvolve capas de livros para editoras como Companhia das Letras, Record e Planeta. Instagram: @ltdathayde.

Confira o vídeo:

