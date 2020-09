Dia do sexo: confira dicas para comemorar e benefícios deste prazer

Manaus - Você sabia que no dia 06 de setembro é comemorado o Dia do Sexo? A data (6/9) foi idealizada por uma empresa fabricante de preservativos. Afinal, se existe Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças, por que não comemorar o ato que dá origem a tudo? Então, confira dicas do EM TEMPO para os casais comemorar a data. E também conheça os produtos mais vendidos na quarentena.

Conheça um motel novo

Conheça um motel novo | Foto: Reprodução

Quer algo mais sensual e excitante para os casais que passar o Dia do Sexo em um motel ? Nada como sair da rotina! O EM TEMPO listou algumas opções em Manaus como o Lê Baron que está situado na avenida Ephigênio Salles, Playboy Motel, na Torquato Tapajós, Nirvana na avenida do Turismo, o Aphrodite Park Motel localizado na Estrada da Aeroclube e o Cê Ki Sabe e o motel In Box, situados um do lado do outro, na avenida André Araújo.



Lugares amazônicos podem proporcionar excitação aos casais por ser uma fuga da rotina. O EM TEMPO listou alguns lugares para fazer amor ao menos uma vez na vida! Clique aqui !

Lugares amazônicos podem proporcionar excitação aos casais | Foto: Reprodução

Aventure-se em um sex shop

Os jogos eróticos foram um dos produtos mais vendidos na quarentena | Foto: Reprodução

Por que não visitar sex shop e escolher alguns brinquedinhos, objetos, roupas íntimas e o que mais der vontade para divertir o sexo mais tarde? Esses produtos podem fazer uma diferença e tanto na vida sexual do casal, ainda mais se o fogo estiver meio que apagando.



Surpreenda o parceiro (a) com uma nova lingerie

Surpreenda o parceiro (a) com uma nova lingerie | Foto: Reprodução

Para surpreender o parceiro (a) e dar aquele up na autoestima, uma boa lingerie pode mudar totalmente a comemoração deste dia.



Realize uma experiência sexual que nunca teve antes

Nada de papai-e-mamãe e outras coisas convencionais. Se aventure em novas experiências. O EM TEMPO listou algumas experiências sexuais que todo mundo deveria ter uma vez na vida para inspirar a sua comemoração. Clique AQUI !

Prepare um jantar afrodisíaco

Prepare um jantar afrodisíaco | Foto: Reprodução

Nada como uma comida caseira, principalmente se for com um tempero especial! Além de apostar em um bom vinho, você pode cozinhar receitas que usam ingredientes afrodisíacos, como: chocolate, pimenta, amêndoas, gengibre, canela, abacate, salmão, amendoim e frutas cítricas - como a laranja.



Produtos eróticos tiveram alta de 20%

A Desfrut Sex Shop teve alta de 20% nas vendas na pandemia | Foto: Lucas Silva

A Desfrut Sex Shop teve alta de 20% nas vendas durante a pandemia. A proprietária Paula Vieira destaca que o forte foi o delivery e as vendas on-line. Os itens mais vendidos são as lingeries sensuais, lubrificantes para todos os efeitos e jogos eróticos.



A proprietária revela que a expectativa é alta para as vendas nesta sexta-feira, que antecipa data comemorativa, pois sempre as vendas são bem movimentadas neste período.

“Eu trabalho sempre com o seguinte conceito: todos os setores possuem sazonalidade sim. Crise existe se você não tiver planejamento (com exceção de casos fora da curva), como a pandemia, porém, o mercado sensual não foi impactado negativamente por essa pandemia em comparação a outros setores, muitos tiveram que se reinventar e outros melhorar ainda mais o seu desempenho, válido para qualquer empresa e setor”, enfatiza.

A Desfrut (@desfrutsexshopmanaus) vai funcionar neste feriado do dia 5 (sábado) em horário normal: 8h30 às 20h e com delivery e na segunda-feira (7) das 8h às 17h. Quem optar pelo delivery, também funcionará normalmente.

Benefícios do Sexo

De acordo com a Associação de Educadores e Terapeutas Sexuais, meia hora de sexo queima em média 85 calorias | Foto: Reprodução

Para quem quer descobrir mais curiosidades, o sexólogo da INTT, João Ribeiro, fala sobre algumas dúvidas que sempre acabam surgindo quando o assunto é sexo. E ainda destaca alguns benefícios que ação pode proporcionar. Confira!



Existe um marco zero do sexo?

Por incrível que pareça, os alemães conseguiram provas do caso mais antigo de relações sexuais entre humanos. De acordo com uma pesquisa, realizada pelo Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, em Leipzig, Alemanha, traços de DNA encontrados nos restos mortais de uma mulher de Neandertal, na fronteira Rússia-Mongólia há 100 mil anos, mostra que a mulher das cavernas e seu parceiro foram os responsáveis pela primeira transa da história.

Faz bem para a pele

Muita gente quando observa alguém muito feliz ou com a pele bem tratada já logo pensa que essa pessoa tem uma vida sexual ativa. Isso acontece, pois, o ato aumenta a produção de ocitocina, conhecido como o "hormônio do amor", além do hormônio estrógeno, que fica concentrado no sangue, aumentar durante o sexo e deixar a pele e o cabelo com aspecto mais brilhoso. E o suor manda embora todas as impurezas da pele, deixando-a mais suave.

Queima calorias

Quer perder algumas calorias sem ter que ficar horas fazendo aeróbico? Então tenha uma vida sexual ativa. De acordo com a Associação de Educadores e Terapeutas Sexuais, meia hora de sexo queima em média 85 calorias.

Vale por uma aspirina

Se qualquer mudança climática já é motivo de preocupação e medo de ter um resfriado, transar com frequência pode ser uma alternativa para evitar esse receio. De acordo com uma pesquisa feita pela Wilkes University, nos Estados Unidos, o sexo aumenta os níveis de um anticorpo chamado IgA, responsável por proteger o organismo de gripes e infecções.

Alivia o estresse

Trânsito, correria, boletos, enfim, são inúmeros problemas que resultam no temido estresse. O ato sexual libera endorfina e ajuda a aliviar a tensão.

Músculos tonificados

Não é só os aparelhos da academia que fazem com que o corpo fique mais tonificado, o sexo pode ajudar quem quer músculos mais fortes, principalmente aquela região que é trabalhada quando é feito agachamento.

Leia Mais

Motéis registram queda de 70% e sex shops mantêm as vendas

Confira oito lugares amazônicos para despertar o amor